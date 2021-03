Jumbo opent supermarkt aan Vredenburg in Utrecht

De Jumbo gaat een nieuwe supermarkt openen aan het Vredenburg in Utrecht. Op nummer 9 opent de keten de deuren van haar nieuwste vestiging. Boven de supermarkt moeten ook nieuwe woningen komen.

De winkel is de afgelopen maanden flink verbouwd. Op Vredenburg 9 zat eerder een vestiging van Coolcat. Nu komt er een Jumbo.

Het gaat om een zogenoemde City-vestiging. Hetzelfde type supermarkt van Jumbo is te vinden in Hoog Catharijne en de Twijnstraat. Boven de winkel moeten vijf woningen komen. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend.