Kruidvat opent donderdag nieuwe winkel in voormalig pand van Jumbo aan Vredenburg in Utrecht

In het voormalige pand van supermarktketen Jumbo aan het Vredenburg in Utrecht opent donderdag een vestiging van Kruidvat. Deze locatie van Jumbo was geen lang leven beschoren, want de supermarkt sloot eind september en dat was ruim een jaar na de opening.

Sander Khouw van Kruidvat spreekt van een ‘fantastische locatie’. “Zo vaak komt het niet voor dat dit soort panden op dit soort locaties vrijkomen. Toen de kans zich aandiende hebben we hem dan ook met beide handen aangegrepen.”

Met de opening van deze nieuwe vestiging heeft Kruidvat in totaal 24 winkels in de gemeente Utrecht. Het oppervlak van de Kruidvat aan het Vredenburg is 268 vierkante meter.

Ongeveer een maand geleden werd bekend dat Jumbo zou vertrekken uit het pand. Winkelmanager Vera Verstraten van de nieuwe Kruidvat-winkel zegt enthousiast te zijn over de opening. “Ik ben erg trots op de inspanningen van ons team. We zijn benieuwd naar de reacties van onze klanten en wat zij vinden van de frisse uitstraling van deze nieuwe winkel.”

