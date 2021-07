Kunsthandelaar Ilse Daatselaar verhuist galerie naar Utrechtse Oudkerkhof

Kunst- en Antiekhandel Daatselaar opent begin september de deuren aan het Oudkerkhof 28 in de Utrechtse binnenstad. Hiermee komt een begrip in de kunstwereld terug naar de stad.

Eigenaresse Ilse Daatselaar is bij velen bekend van tv-programma Van Onschatbare Waarde. Met de intrek in het Oudkerkhof 28 keert Daatselaar na meer dan veertig jaar terug naar Utrecht. “Daatselaar Fine Art & Antiques is in 1978 in Utrecht begonnen om de hoek van onze nieuwe locatie.”

In 2008 is de galerie, toen van Theo Daatselaar, verhuisd van Utrecht naar Zaltbommel. Sinds 2009 heeft dochter Ilse Daatselaar zich bij het bedrijf gevoegd. “Nu zijn wij zeer verheugd om terug te keren naar onze roots in deze prachtige historische stad”, zegt zij. “Ons motto is “A Thing of Beauty is a Joy Forever” en wij kunnen niet wachten om veel ‘beauty’ en ‘joy’ te brengen op onze nieuwe locatie aan het Oudkerkhof.”

Daatselaar Fine Art & Antiques is opgericht in 1978. Onder het aanbod van kunst en antiek vallen onder meer Oude Meesters, schilderijen uit de negentiende en begin twintigste eeuw, achttiende en vroeg negentiende eeuwse meubelen, porselein, Delfts aardewerk, sculpturen, klokken en zilverwerk.