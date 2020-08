Kunstuitleen Utrecht opent pop-up winkel aan de Twijnstraat

Kunstuitleen Utrecht opent op 3 september een pop-up winkel aan de Twijnstraat. Ook op deze locatie worden kunstwerken verkocht en verhuurd.

Kunstuitleen Utrecht heeft al een vestiging aan de Sint Jacobsstraat. Deze blijft geopend. Bij de pop-up winkel aan de Twijnstraat komt een beperkt assortiment omdat het aantal vierkante meters simpelweg minder is dan aan de Sint Jacobsstraat.

Wel worden er bij de pop-up winkel ook meubels verkocht. Volgens Kunstuitleen Utrecht wordt het voor klanten op die manier makkelijker gemaakt om een passend kunstwerk bij een meubelstuk te vinden.

Tijdelijk

De pop-up winkel aan de Twijnstraat opent dus begin september. De zaak blijft voor ten minste vijf maanden geopend. Op een gegeven moment moet de ruimte worden verbouwd voor een nieuwe huurder. Wat er na Kunstuitleen Utrecht in de zaak in de Twijnstraat komt is nog niet bekend.

In juni 2017 was er een grote brand bij Kunstuitleen Utrecht aan de Sint Jacobsstraat. Zo’n 3.500 werken raakten toen beschadigd. Kunstuitleen Utrecht heeft toen tijdelijk onderdak gevonden aan het Oudkerkhof.