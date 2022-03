Locals Utrecht brengt lokale producten terug in het Utrechtse stadscentrum

De Utrechtse Vismarkt heeft er een nieuwe winkel bij: Locals Utrecht. In de schappen liggen lokale producten, op het bankje naast de deur zitten klanten met een kop koffie en achter de balie staan Alieke van der Perk en Daan van den Berg. Zij willen lokale producten een vaste plek in het Utrechtse stadscentrum geven.

Locals Utrecht bestond al even, maar niet als winkel. We gaan een kleine twee jaar terug in de tijd, naar het begin van de coronacrisis. Nederland moet op slot om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook in Utrecht loopt het storm in de supermarkten, maar de leveranciers van de Utrechtse horeca zitten met de gebakken peren. Maar om de producten nou te laten bederven, dat zou zonde zijn. Locals Utrecht wordt opgericht om de leveranciers met een voedseloverschot een handje te helpen, door ze aan de consument te koppelen. Mensen kunnen pakketten met producten uit Utrecht en omgeving bestellen en zo de Utrechtse maker uit de brand helpen.

Per toeval

In december 2020 opent Locals Utrecht voor het eerst een pop-upwinkel aan de Vismarkt, eerst voor een periode van drie weken. Daan: “Dat was superleuk om te doen, we kregen zoveel waardering van onze klanten.” De verlenging van het huurcontract geeft ze meer perspectief. “We hebben er heel hard aan getrokken om er een winkel van te maken”, vertelt Daan. Eigenlijk is Daan een soort van per ongeluk in dit avontuur gerold, hij is iemand van ‘eerst doen en dan een plan maken’. Alieke, die toevallig een keer de winkel inliep, blijkt daarin een goede rechterhand. Zij is verantwoordelijk voor het regelen van veel praktische zaken, zoals het aannemen en inplannen van personeel, en het ontwerp en design van Locals Utrecht.

Belangrijke schakel

Lokale producten van kwaliteit en toegankelijk zijn voor groter publiek, maar er zelf ook nog iets aan overhouden. Kan je als ondernemer aan alle wensen van jou en jouw klanten voldoen? “Daar zitten we nog wel eens mee te stoeien”, geeft Daan toe. “We willen Locals Utrecht betaalbaar houden voor een breed publiek, maar onze producten kosten ook geld. Het moet wel uit kunnen.” Alieke en Daan gaan daarom het gesprek aan met de gemeente Utrecht. “Wij vinden dat Locals Utrecht meer is dan een winkeltje. Het is een belangrijke schakel tussen de makers van lokale producten en de klanten. We hopen dat de gemeente daar het belang van inziet – die kan initiatieven aanwakkeren waarmee lokale producten een vaste, fysieke plek in het centrum krijgen.”

Verbouwen

Locals Utrecht wil hoe dan ook al snel aan de slag met de verbouwing van het pand aan de Vismarkt. Daarvoor moet de winkel investeringen doen: koeling voor de verse producten, een nieuwe website en een inrichting afgestemd op verpakkingsvrij winkelen. De ondernemers Alieke en Daan zijn voor de verbouwing een crowdfunding gestart op het platform Voorjestadsie. Mensen die bijdragen in ruil voor een beloning, die loopt uiteen van een filterkoffie tot een bedrijfsuitje. De crowdfunding is al even van start, maar bijdragen kan nog tot 20 maart.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.