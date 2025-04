Minder lege winkelpanden in Utrecht vorig jaar, vooral in het centrum

De winkelleegstand in Utrecht is in 2024 afgenomen. Met name in het centrum nam het aantal leegstaande vierkante meters af, blijkt uit cijfers die de gemeente bekendmaakte. De cijfers zijn opmerkelijk, aangezien ze ingaan tegen de landelijke trend waarbij de winkelleegstand juist toeneemt.

In 2023 werd nog 5,5 procent van Utrechtse winkelruimtes niet gebruikt. In 2024 daalde dit tot 5 procent.

In het centrum nam de leegstand sneller af. Stond in 2023 nog 10 procent van de vierkante meters leeg, in 2024 ging het nog om 8,7 procent.

De leegstand werd onder andere verminderd door sommige panden een andere functie te geven. Zo werden sommige winkels in gebruik genomen door horeca.

De nieuwste cijfers

De cijfers zijn onderdeel van de Utrecht Monitor 2025. Die monitor geeft cijfers over tal van onderwerpen zoals milieu, economie, sport, cultuur, wonen en mobiliteit. Het gaat om de nieuwste cijfers over 2024 en het eerste kwartaal van 2025.

Een keer per jaar wordt die door de gemeente gepubliceerd. Dit jaar is dat voor de 28e keer.

Hoge kosten

In april vorig jaar schreef DUIC nog dat het leegstandspercentage van Utrecht tussen de 6,4 en 8,3 procent lag. Dat bleek toen uit onderzoek van vastgoedbedrijf Colliers.

Naast de hoge kosten, speelde toen onder andere ook de locatie een belangrijke rol in de oorzaak van leegstand. Verkooppunten buiten de grote winkelstraat om, werden sneller gesloten, constateerde het vastgoedbedrijf toen.

De gemeente Utrecht heeft in 2021 het plan Morgen Mooier Maken gepresenteerd, om de leegstand in de Utrechtse binnenstad aan te pakken. De gemeente wil met name inzetten op het transformeren van verdiepingen boven winkelpanden, naar verhuurbare woon- of werkruimtes.