Modezaak Coef Men opent stilletjes de deuren aan Oudegracht in Utrecht

Coef Men opende afgelopen weekend de deuren van een nieuwe modezaak aan de Oudegracht in Utrecht. Vanwege het coronavirus waren er geen feestelijkheden georganiseerd.

De mannenmodezaak heeft intrek genomen in een bijzonder rijksmonument. Het gebouw naast het oude postkantoor aan de Neude dateert uit begin 13e eeuw en staat bekend als oudste woonhuis van Utrecht. “Dit Rijksmonument, met een oppervlakte van circa 300m2, biedt het perfecte decor voor exclusieve merken”, schrijft Coef Men dinsdag.

Eerder zei een medewerker van de zaak dat het personeel dat in de Utrechtse vestiging komt te werken vooraf een geschiedenislesje krijgt. “We willen dat onze medewerkers niet alleen kennis hebben over de producten die we verkopen, maar ook iets kunnen vertellen over het pand waarin we zitten. Ik verwacht dan ook dat er niet alleen mensen bij ons binnenlopen om iets te kopen, maar ook om het prachtige gebouw te bewonderen.”

Strand West

Voor Coef Men werd het pand aan de Oudegracht gebruikt door Strand West. Deze interieurwinkel bestond 23 jaar en is vorig jaar failliet verklaard. De zaak begon ooit aan de Wittevrouwenstraat en verhuisde in 2005 naar het rijksmonument.

De afgelopen maanden is volgens Coef Men hard gewerkt om de het interieur te verbouwen. Vanwege de coronamaatregelen is de zaak nu iedere dag geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur.