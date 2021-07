My Jewellery opent nieuwe winkel aan de Choorstraat in Utrecht

De sieraden- en kledingwinkel My Jewellery verhuist naar de Utrechtse Choorstraat. Deze zomer nog betrekt My Jewellery het voormalige pand van kledingmerk Scotch en Soda.

Tot voor kort zat My Jewellery gevestigd aan het Oudkerkhof. Dit is de locatie waar de online winkel in 2016 de eerste fysieke winkel in Utrecht opende. De winkelruimte blijkt echter te klein.

Daarom opent My Jewellery binnenkort de deuren op de nieuwe locatie aan de Choorstraat. Dat moet deze zomer nog gebeuren. De precieze openingsdatum is nog niet bekend.