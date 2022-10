Nederlands meubelmerk Studio Henk opent winkel op Janskerkhof in Utrecht

Studio Henk, een Nederlands meubelmerk, opent de deuren in het historische pand op Janskerkhof nummer 5. Dit is de vierde winkel van Studio Henk, waar meubels van duurzame en circulaire materialen te koop zijn.

De winkel van 350 vierkante meter is door het meubelmerk volledig opgeknapt. In de loop der jaren zaten hier al meerdere meubelwinkels, zoals woning-inrichting Eigen Haard. Ook werd het meerdere keren verbouwd.

Volgens Studio Henk is de locatie nu gerenoveerd en verduurzaamd ‘met eer aan zijn oorsprong’. De achterzijde aan de Minrebroederstraat is nu verbonden met de voorzijde op het Janskerkhof, iets unieks voor die locatie.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Stadsbeeld

“Voor ons was het vooral belangrijk om het pand en met name beide gevels in ere te herstellen. Op deze manier proberen wij een positieve bijdrage te leveren aan het stadsbeeld en het interieur van het pand te vertalen naar de Studio HENK identiteit”, aldus Xander Albers, Creative Director van Studio Henk.

Bij Studio Henk kunnen klanten zelf hun designproducten samenstellen en personaliseren. Ontwerpen uit de collecties zijn in verschillende woonruimten uitgestald, zoals een woonkamer of thuiskantoor. In Utrecht kunnen klanten ook terecht voor uitgebreid interieuradvies.