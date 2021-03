Nieuwe boodschappenbezorgdienst in Utrecht belooft bezorging binnen 10 minuten

Utrecht heeft er een boodschappenbezorgservice bij. Het Duitse ‘Gorillas’ opent op een aantal plekken in Nederland vestigingen, waaronder in de Domstad. Bijzonder aan het bedrijf is dat ze beloven bestellingen binnen tien minuten te leveren.

Gorillas is een online supermarkt, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Picnic. Verschil is dat Gorillas belooft de bestelde boodschappen binnen tien minuten te bezorgen. Het bedrijf heeft meerdere opslaglocaties in de stad, waardoor de bezorgers op elektrische fietsen overal snel kunnen zijn.

De zogenoemde flitsbezorger begon in mei 2020 in Berlijn en is, behalve in Utrecht, inmiddels ook actief in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Utrechters kunnen nu dus via de app van Gorillas een bestelling plaatsen. Er is geen minimum bestelbedrag, maar per bestelling moet 1,80 euro verzendkosten worden betaald.