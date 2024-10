NS opent weer winkel in Utrecht met nieuwe spullen van oud NS-materiaal

De populaire winkel waar nieuwe spullen verkocht worden die gemaakt zijn van oud NS-materiaal gaat weer open. In de winkel op station Utrecht Centraal zijn onder meer laptophoezen, slingers, tassen en etuis te koop. De winkel is open van maandag 28 oktober tot en met 10 november.

Het is ondertussen een traditie, in het najaar opent NS een winkel in Utrecht om producten te verkopen die gemaakt zijn van treinonderdelen en informatieborden.

Slingers en placemats gemaakt van oude NS vertrekborden, tassen gemaakt van oude banners die NS heeft gebruikt bij werkzaamheden en tassen en schoenen van oude bekleding van treinstoelen. Het zijn enkele voorbeelden van hoe de NS oud materiaal omtovert tot nieuwe producten.

De NS geeft aan circulair te willen worden en zo min mogelijk afval te produceren. Daarom worden van oude spullen, nieuwe spullen gemaakt. Bij de modernisering van een trein wordt bijvoorbeeld 86 procent van de materialen opnieuw gebruikt ín de trein en 13 procent krijgt een tweede leven buiten de trein.

De Upcycle Shop is van maandag 28 oktober tot en met zondag 10 november geopend in de hal van Utrecht Centraal. De winkel opent maandag om 15.00 uur en is vanaf dan doordeweeks geopend van 8.00 tot 20.00 uur. Zaterdag en zondag kunnen mensen van 10.00 tot 18.00 uur terecht.