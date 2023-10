NS opent weer winkel in Utrecht met nieuwe spullen van oud NS-materiaal

De populaire winkel waar nieuwe spullen verkocht worden die gemaakt zijn van oud NS-materiaal is weer open. In de winkel op station Utrecht Centraal zijn onder meer schoenen, tassen, laptophoezen, vogelhuisjes en tafeltennisbatjes te vinden.



Het is ondertussen een traditie, in het najaar opent NS een winkel in Utrecht om producten te kopen die gemaakt zijn van treinonderdelen en informatieborden.

Zo worden er van gele reisinformatieborden notitieboekjes, memoblokjes en vogelhuisjes gemaakt en van treinstoelbekleding tassen en schoenen.

De winkel opende maandag en is tot en met 12 november elke werkdag geopend van 08.00 tot 20.00 uur. Op zaterdag en zondag is de winkel open van 10.00 tot 18.00 uur.