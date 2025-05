Op bezoek bij boekhandel Steven Sterk in Utrecht: ‘Mensen komen hier voor de aparte dingen’

Op een steenworp afstand van de Domtoren wandel je zo boekhandel Steven Sterk binnen. In de winkel is een prachtig uitzicht op het groene Flora’s Hof. Zelf noemt de boekhandel zich ‘een rustpunt in het midden van toeristisch Utrecht’. In de Servetstraat bevinden zich altijd de nodige toeristen, maar ook weten veel vaste klanten altijd weer hun weg te vinden naar Steven Sterk.

Boekhandel Steven Sterk is een onafhankelijke boekhandel pal onder de Dom. De winkel zit al 36 jaar naast de grote groene poort naar Flora’s Hof. Het pand heeft zowel aan de voorkant als aan de achterkant veel grote, hoge ramen. Binnen is het dan ook licht. Voor kijk je uit op de mensen in de drukke Servetstraat, achter op de rustige, historische tuin.

Fien is sinds twee jaar een van de medewerkers, net als bedrijfsleider Laura. Het team bestaat uit zeven mensen. “Er zijn twee wat oudere dames”, zegt Laura. “Ik ben 45 en verder variëren de leeftijden tussen de 25 en 30. We vullen elkaar mooi aan, ook qua kennis en interesses.” Fien: “Twee collega’s hebben geschiedenis gestudeerd. Dat komt soms goed vast pas. Iemand studeert nu ook verloskunde. Het is heel gevarieerd.”

Nijntje in het Utregs

Eigenaar Steven Sterk heeft een voorliefde voor ramsj. Dat legt hij als volgt uit op zijn gelijknamige site en webshop: ‘In het boekenvak wordt de aanduiding ramsj (Jiddisch voor “ongeregeld goed, rommel”) gebruikt voor boeken die tegen scherpe prijzen op de markt gebracht worden.’

Bij ramsj gaat het om nieuwe boeken die eerder niet zijn verkocht en die door uitgevers als het ware worden ‘verramsjt’, schrijft Steven. “Een uitgever moet nu eenmaal van tijd tot tijd het aantal titels dat men uitgeeft heroverwegen en opruimen. De vaste boekenprijs wordt voor de betreffende titels definitief opgeheven en er wordt een nieuwe, lagere verkoopprijs bepaald. En de boeken worden opnieuw in de markt gezet.” Voor veel boeken geldt dat die nieuwe prijs vaak 50 procent of meer is verlaagd. “Er zijn vaste klanten die echt alleen hiervoor komen”, zegt Fien. “Het is ook echt ons ding. Dat merk je wel.”

Tot 1995 was Steven Sterk alleen een ramsj-boekhandel. Daarna volgde een flinke verbouwing en vanaf de heropening in 1996 verschenen er ook nieuwe boeken op de planken. Verder staat de winkel onder andere bekend om de collectie van nijntje-boeken in allerlei verschillende streektalen: van het Grunnegs tot het Mestreechs en alles daartussen. Het Utregs ontbreekt natuurlijk niet.

Richtingsgevoel

Over hun nieuwe assortiment krijgt Fien vaak te horen dat zij boeken verkopen die bijna geen andere plekken liggen. “Wij kopen toch net anders in dan een grote keten. Dat durven we ook, omdat we onze klanten goed kennen.” Zo ligt er veel non-fictie en boeken van kleine uitgevers. Daarnaast legt Fien bij de Engelse afdeling graag boeken neer over allerlei niche-onderwerpen. “Over iets waarvan men niet verwacht dat daar een boek over is geschreven.” Daar houdt Fien zelf ook van. “Een van mijn lievelingsboeken gaat bijvoorbeeld over navigeren en richtingsgevoel.”

Laura is onder meer fan van romans en vindt het leuk om verhalende geschiedenisboeken te lezen. Indonesië is een van haar favoriete onderwerpen. “Het gaat me dan niet om de feitjes, maar om wat mensen vroeger heeft bewogen en wat iemands eigen verhaal is.” Zij omschrijft hun assortiment van nieuwe boeken als “niet mainstream”.

Fien: “We verkopen bijvoorbeeld ook geen romantische boeken of thrillers.” Laura: “Mensen komen hier voor de aparte dingen en onderwerpen. Dat is heel erg leuk. Dat wil niet zeggen dat we geen bestsellers hebben, maar die voeren niet de boventoon.”

Engels of Nederlands

Beide maken zich geen zorgen over de toekomst van hun boekhandel. “We hebben een vaste kern aan klanten”, zegt Laura. “Zij komen iedere keer weer terug. Dat helpt natuurlijk. Het leuke aan Utrecht is ook dat er een divers aanbod aan boekwinkels is.”

Verder merkt Fien dat lezen populairder wordt onder jongeren. “Of dat nou in het Engels of Nederlands is, wij zijn er alleen maar blij mee. Ik raad jongeren ook graag Engelse boeken aan. De young adult boeken zijn namelijk ook vaak in het Engels. Op een gegeven moment zie je dat die Engelse interesse omslaat en dat ze ook Nederlandse romans gaan lezen. Dat is hartstikke leuk. Ik zie het niet verkeerd gaan.”