Op bezoek bij De Utrechtse Boekenbar: ‘We willen zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met boeken’

Op de Westerkade zit sinds eind 2017 De Utrechtse Boekenbar. Een plek met boeken, koffie, wat lekkers voor bij de koffie en regelmatig evenementen. Boekpresentaties, interviews tussen schrijvers, muzikale optredens en meer. Boven in de winkel of beneden in de bijbehorende werfkelder. De boekhandel is gespecialiseerd in literatuur, kunst-, foto- en kookboeken. Bijna vijf jaar geleden richtte Tim van den Hoed De Utrechtse Boekenbar op.

“Het gaat heel goed”, zegt Tim terwijl hij met een kopje koffie plaatsneemt op een van de houten stoelen voor de deur. “Ik had er niet meer van kunnen hopen. Het waren gekke jaren door corona. Ik moest mijn bedrijf op een andere manier runnen dan ik eigenlijk wilde. Toch was het ook bijzonder om mee te maken. Nu kunnen we weer gewoon veel evenementen organiseren: leesclubs, exposities, voorleesochtenden, alle leuke extra dingen mogen weer. Dat brengt heel veel leven, reuring en vrijheid. Dat vind ik sowieso vanaf het begin het allerleukste van deze plek. Als je ideeën hebt, kan je daar gewoon wat mee doen.”

Binnen is het druk: er zitten wat mensen met hun laptop voor het raam, achterin zit een oudere vrouw rustig te lezen, weer een paar anderen drinken kletsend een kopje koffie. Behalve een plek om boeken te kopen, is De Utrechtse Boekenbar dus ook een plek waar Utrechters elkaar kunnen ontmoeten. En zo hopelijk geïnspireerd raken op het gebied van boeken. “We hebben niet echt regels. Mensen zitten hier te werken en soms lekker te lezen. Sommige mensen denken dat ze hier een boek moeten kopen om het hier te mogen lezen, maar dat is niet zo.”

Ja, in de basis is het een boekenwinkel, legt Tim uit. “Maar het koffiegedeelte en de zitplekken zijn er zodat het ook een ontmoetingsplek is. Je kunt hier blijven hangen. Dat maakt het makkelijk om andere mensen te leren kennen of in contact te komen met andere mensen die ook van boeken houden. Het is ook prima als je alleen koffie wil drinken, maar dan zit je wel tussen de boeken. Je komt in ieder geval op een bepaalde manier in aanraking met boeken. Dat is eigenlijk ook het doel: zoveel mogelijk mensen in aanraking proberen te brengen met boeken. Het maakt niet uit of dat nou via een koffietje is of via een evenementje.”

Kunnen waarderen

Ook op de dag dat dit interview plaatsvindt, is er een evenement, zo vertelt Tim. Er komt een Britse schrijver langs: Claire-Louise Bennett. Zij wordt geïnterviewd door collega-schrijver Jannah Loontjens. Bennett schreef onlangs de roman Kassa 19. “Ze is een heel bijzonder iemand, maar het is wel best een niche”, zegt Tim. “Je moet het een beetje kunnen waarderen. De usual suspects zijn af en toe ook leuk, maar niet elke keer.” Hij vindt het belangrijk om een podium te zijn voor jonge (lokale) makers. Daarmee doelt hij natuurlijk op schrijvers, maar ook makers die te verbinden zijn aan een boek. Denk aan een illustrator, beeldend kunstenaar of fotograaf.

Ondertussen wandelt de buurman langs voor een praatje. Hij tipt Tim over een nieuw boek. De kans is groot dat het binnenkort te verkrijgen is op de Westerkade. “We hebben inmiddels heel veel vaste gasten. Dat is heel fijn.” Tijdens het interview wordt dan ook een aantal keer gezwaaid naar bekende voorbijgangers. “Het geeft een gezellig gevoel. Ik weet op een gegeven moment ook een beetje wat iemands smaak is. Het is heel leuk om tips te kunnen geven.”

Dat is niet altijd zo geweest. In het begin was het volgens Tim ‘een kwestie van opbouwen’. “Mensen wisten niet altijd wat ze nou precies met de Boekenbar aan moesten. Is het nou een koffietent met boeken? En wat voor boeken heb je hier nou? Is het tweedehands, of kan ik hier boeken lenen? Zulke vragen krijgen we nog steeds wel eens. Het leuke aan deze plek is dat je niet per se echt een boekenlezer hoeft te zijn om hier te komen, maar het kan wel.”

Andere Utrechtse plekken

Als eigenaar is Tim betrokken bij alle aspecten van zijn onderneming, maar bezig zijn met boeken vindt hij nog steeds het leukste. “Ik ben veel bezig met de inkoop van boeken. Speuren naar mooie, bijzondere boeken en nieuwe titels.” Maar ook van evenementen organiseren wordt hij blij. “We doen ook regelmatig bijzondere kleine projecten rondom bepaalde boektitels. Dan laten we bijvoorbeeld een aantal illustratoren een boek lezen en ze, geïnspireerd op het verhaal, iets maken. Een print of een T-shirt bijvoorbeeld.”

Begin dit jaar was er ook een samenwerking met een sieradenmaker. Zij maakte een ketting op basis van een trilogie die ze las. “Het is een andere manier om te laten zien wat een boek kan doen. En hoe iemands verbeelding loskomt bij het lezen van een boek.” Het maakt Tim niet uit dat dit soort projecten altijd best veel werk kosten en niet per se heel veel opleveren. “Het laat zien hoe een boek kan dienen als inspiratie. En hoe het een begin kan zijn van andere nieuwe dingen.”

Tim is trots op het reilen en zeilen van zijn Boekenbar tot nu toe. In de toekomst zou hij er graag voor willen zorgen dat nog meer mensen romans lezen. Hij denkt dat dit genre wel een steuntje in de rug kan gebruiken. “Ik zou het vet vinden om meer impact te hebben op leesbevordering in een wat bredere context. Dus niet alleen door dingen op deze locatie te organiseren, maar ook op andere Utrechtse plekken. Misschien ook door middel van kleine evenementen, net zoals nu, of misschien met iets groters. Een festival bijvoorbeeld.”