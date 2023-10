Op bezoek bij de verpakkingsvrije winkel PUUR & LOOS in Utrecht

Een winkel binnenwandelen voor je boodschappen en je eigen verpakkingen meenemen? Dat kan in Utrecht sinds half oktober. De verpakkingsvrije en biologische kruidenier PUUR & LOOS opende toen de deuren in de Burgemeester Reigerstraat. Klanten kunnen met hun eigen potten, bakjes of bijvoorbeeld flessen langskomen voor onder meer noten, pasta, muesli en peulvruchten, maar ook brood, vleesvervangers, olijfolie, koffie en zeep.

Voor wie een keer ongepland of zonder eigen verpakking langskomt, biedt de winkel papieren of katoenen zakjes aan en er worden weckpotten verkocht. Zo wordt er bespaard op het gebruik van plastic en andere verpakkingen. Oprichters Jiske de Jong, Laurens Kok en Saskia IJpema, Daan van Veen en Myrthe Neuman willen Utrechters meer mogelijkheden geven om hun producten plasticvrij aan te schaffen.

Als je in de winkel komt, worden van tevoren eerst de verpakkingen die je mee hebt genomen gewogen. Dat gewicht wordt er uiteindelijk afgehaald bij het afrekenen. Midden in de zaak staan grote tonnen met onder andere meel, bloem en havervlokken. Met ijzeren schepjes kan je dat zelf in jouw potten of zakjes scheppen. Bonen, rijst of bijvoorbeeld noten komen uit de tapdispensers die aan de muur hangen. Ook staan er ijzeren vaten waar je onder andere olijfolie of balsamicoazijn uit kan tappen. Koffiebonen zijn er ook te krijgen. En die kan je, als je dat wil, ter plekke zelf malen.

In de koeling zijn tot nu toe onder meer Nederlandse tofu en verschillende soorten sojayoghurt te vinden. Het is een van de favoriete producten van Laurens en wordt in Enschede gemaakt van Nederlandse sojabonen. De tofu komt uit Rotterdam. “We krijgen ook nog vegan kazen van Vega la Vie, wat ons betreft is dat de beste van Nederland. Die zijn echt heel lekker. Het zijn allemaal producten die we zo lokaal mogelijk proberen te vinden.”

Zelfgebouwde bakfiets

De winkel is een initiatief van de al bestaande bedrijven Een Pure Nootzaak en LOOS. Een Pure Nootzaak, opgericht in 2012 door Myrthe Neuman, staat al 8 jaar op de Biologische markt op het Vredenburgplein. Klanten nemen zelf potjes mee voor pasta, bonen, noten, thee, specerijen en muesli. Myrthe zag stukje bij beetje het gedrag van haar klanten veranderen. “In het begin keken mensen er nog raar tegenaan als ik zei dat ze hun eigen bakje konden meenemen”, zei Myrthe daar eerder over. “Tegenwoordig komen mensen zelf met hun eigen verpakkingen en gaan er gewoon vanuit dat het kan.”

LOOS is een verpakkingsvrije supermarkt op wielen, opgericht door Laurens, Saskia en Jiske. Sinds vorig jaar rijden zij op een zelfgebouwde bakfiets wekelijks een vaste route door heel Utrecht. Vorig jaar viel LOOS nog in de prijzen en won 60.000 euro. Na een succesvolle crowdfunding eerder dit jaar, met een eindbedrag van ruim 53.000 euro, openden deze twee aparte ondernemingen samen de winkel PUUR & LOOS.

Bekende gezichten

Het was druk tijdens de opening, waar onder meer ook wethouder Susanne Schilderman bij aanwezig was. En ook al zijn de schappen nog niet zo vol als ze zouden willen en heeft de kassa af en toe nog wat kuren, de eigenaren zijn tot nu toe erg tevreden. De komende tijd houden ze in de gaten welke producten goed verkopen en welke niet. Ook willen ze hun assortiment op den duur uitbreiden. Wellicht met groente en fruit van boerencoöperaties uit de buurt.

“Bij de opening was het veel drukker dan verwacht”, zegt Laurens. “Er stond zelfs de hele dag een rij. Ook vandaag loopt het best wel goed door. We hadden een rustige ochtend verwacht.” Er blijven nieuwsgierige mensen binnenlopen. Een deel van hen heeft een bekend gezicht, van de vaste route van de LOOS-bakfiets of van de markt op Vredenburg, maar er zitten ook nieuwe mensen tussen. De meesten hebben zelf al braaf verpakkingen meegenomen.

500 producten

En hoe zit het met de prijzen van de producten in de winkel? Zijn die te vergelijken met die in de supermarkt? “We zijn nog bezig met het vaststellen van al onze prijzen”, zegt Laurens. “We hebben ongeveer 500 producten, dus dat duurt even om te doen. Maar onze filosofie is in principe dat we, zeker op de basisproducten als rijst en pasta, gewoon echt competitief willen zijn. We willen ook in prijsniveau toegankelijk zijn en halen geen prijstrucjes uit.”

De winkel probeert de producten zo groot mogelijk in te kopen, zegt Laurens. “Dat drukt niet alleen de prijs, maar zorgt er ook voor dat we aan onze kant zo min mogelijk verpakking verbruiken.” Prijsafspraken maken met leveranciers zoals de Albert Heijn dat bijvoorbeeld doet, kan PUUR & LOOS nog niet. Daar willen ze wel graag naartoe werken. “Voor nu is dat dus nog een uitdaging voor ons. Met die prijsafspraken van de Albert Heijn kunnen we soms niet concurreren. Maar onze prijzen zijn in ieder geval gelijk aan of lager dan die van de Ekoplaza. We zijn betaalbaar, ondanks dat we duurzaam zijn.”