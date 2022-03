Op bezoek bij It’s a Present op de Lijnmarkt: ‘We willen mensen prikkelen, maar niet te zoetsappig’

Bijna tien jaar geleden begonnen de broers Richard en Marcel Onderstal hun winkel in Utrecht. Hun cadeaucollectie bestaat uit meer dan honderd verschillende merken van over de hele wereld. Het idee is dan ook dat je er voor iedereen een origineel presentje kan vinden. Richard en Marcel kopen alleen spullen in die ze zelf leuk vinden en doen daarvoor onder meer inspiratie op in Parijs. DUIC ging op de Lijnmarkt langs bij de cadeauwinkel met drie verdiepingen.

De broers Richard en Marcel Onderstal wilden altijd al samen een winkel beginnen. Beiden hadden al veel in de detailhandel gewerkt: Richard werkte hiervoor in een kledingzaak en Marcel in een muziekwinkel. Maar samen zelf alles inkopen, inrichten en andere beslissingen nemen leek ze het leukst. In 2011 openden ze daarom hun eerste winkel in Dordrecht, maar die locatie besloten ze te sluiten nadat ze de kans kregen om zich te vestigen in Utrecht. Inmiddels hebben de twee vijf winkels, in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam, vol met allerlei soorten gadgets, kaarten, tassen, (woon)accessoires en planten.

Tekst loopt door onder afbeelding

“Het past heel goed bij ons om een winkel te hebben”, zegt Richard. De aanloop van mensen vinden ze fijn, maar ook het creatief bezig zijn. “Het is de combinatie: je bent zowel commercieel als creatief bezig. Dat is gewoon heel leuk. Dat mensen de dingen die je aandraagt ook willen hebben. En dat je zo succes kan creëren.” Ansichtkaarten zijn een van de dingen die aanslaan. “Die zijn heel populair, maar dat is een beetje per ongeluk gegaan. We vinden kaarten heel leuk, maar we dachten van tevoren eigenlijk dat die populariteit wel klaar was. Toch hebben mensen nog wel de behoefte om elkaar unieke kaarten te blijven sturen.”

Direct bij binnenkomst staan dan ook twee kleurrijke schappen met daarin tientallen kaarten met allerlei humoristische teksten en afbeeldingen. Regelmatig lopen er mensen binnen om er vervolgens gniffelend een paar uit te zoeken. Humor is een van de dingen die Richard en Marcel ook belangrijk vinden. Dat zie je ook terug in de etalage van de zaak. “Daarmee willen we prikkelen, maar het moet niet te zoetsappig worden. We durven wel wat. Met Valentijnsdag hadden we bijvoorbeeld de tekst Thanks for all the orgasms in de etalage.” Hij vindt het leuk om te merken dat voorbijgangers dat ook opmerken. “Als we boven zitten te eten, kan je door het raam naar beneden kijken. Dan zie je hoe mensen kijken, omkijken en toch weer terug komen lopen.”

Open-minded

Van buitenaf zou je het misschien niet zeggen, maar de winkel heeft in totaal drie verdiepingen. Klanten die binnen komen lopen, kunnen nog twee keer de trap af naar beneden. En die klanten zijn volgens Richard een hele diverse groep. “Iedereen vindt ons leuk”, zegt Richard trots. “We hebben een brede doelgroep: bejaarden en tieners, maar ook gothics en hipsters. Het is leuk dat het alle kanten op gaat. De laatste tijd vindt de queer-community onze winkel ook steeds vaker.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Laagdrempelig, toegankelijk en open-minded zijn vindt Richard belangrijk. “Iedereen moet zich welkom voelen. Lekker op je gemak van de muziek genieten en lachen om de spullen in de winkel.” Bijvoorbeeld om die van de Zuid-Afrikaanse Kim en haar merk Eat Milies. Zij maakt illustraties van allerlei lichaamsdelen, waaronder borsten, piemels en billen in alle soorten en maten. Daarmee wil ze ‘de eigenaardigheden van het menselijk lichaam vieren’. Geen enkel lichaam is hetzelfde en dat moet gevierd worden. Haar tekeningen zijn bij It’s a Present terug te vinden op tassen, mokken, sokken en truien.

Eigen wereldje

“We zijn altijd op zoek naar nieuwe dingen”, zegt Richard. Ze gaan daarvoor onder meer twee keer per jaar naar een beurs in Parijs. “Onze droom is om ooit een hele grote winkel te openen: een soort warenhuis zonder kleding. Ik denk dat we dat wel zouden kunnen.” Meer ruimte klinkt Richard als muziek in de oren. “Er zitten echt hele leuke dingen tussen onze collectie. Het is leuk om rond te snuffelen in onze winkel, maar die coole dingen zouden met meer ruimte heel mooi uitgelicht kunnen worden. Nu moet je ze als het ware vinden tussen de chaos.”

Tijdens de bezoekjes aan Parijs is het vaste prik om ook even een kijkje te nemen bij twee winkels, waaronder altijd de conceptstore Merci. “Het zijn enorme panden in een loods ergens achteraf. Hun entreehal is al net zo groot als onze hele winkel. Zij pakken die grootsheid zo cool aan: ze maken daar echt hun eigen wereldje van. Het lijkt me heel leuk om een keer zoiets te proberen. En dat je dan de coolste winkel van het land bent.”

