Op bezoek bij Maats Cycling Culture: nieuwe wielerwinkel aan de Twijnstraat

Maats Cycling Culture heeft half maart de deuren geopend aan de Twijnstraat in Utrecht. Begin april is de officiële feestelijke opening, sommige muren zijn dan ook nog wat kaal, maar de wielrenwinkel is al wel gewoon open for business. Vijf jaar geleden openden oprichters Rob Schoof en Joost Hiemstra hun eerste zaak in Amsterdam. Vorig jaar sloot ook Janco Nagelhout aan en werd mede-eigenaar. Hij is sinds kort de bedrijfsleider in Utrecht. Bij Maats vind je wielrenkleding en -accessoires, kan je terecht voor een kopje koffie en worden binnenkort regelmatig social rides georganiseerd. Iedere wielrenner die wil, kan aansluiten en meerijden.

Het pand op Twijnstraat 7 is licht en ruim. Er is genoeg ruimte om bij binnenkomst je wielrenfiets neer te zetten, of op te hangen aan een van de haken. Dat is ook het idee, zegt Janco. “Wielrenfietsen hebben geen slot. In de winkel in Amsterdam komen mensen ook binnenwandelen met hun fietsen en zetten die overal neer.” Aan de muur is vooraan in de zaak een kleine bar om een kopje koffie aan te drinken, met hoge krukken en wat boeken, maar Janco merkt dat mensen ook gezellig in de keuken komen staan. Ondertussen snijdt hij daar op het aanrecht wat plakken bananenbrood af, van KEEK, voor bij de koffie.

“Wielrenners willen altijd graag ook wat eten bij de koffie”, een van de klanten die in zijn wielrenkleding in de winkel staat knikt bevestigend. Hij komt even pauze houden tijdens zijn rit, en meteen nieuwe beenwarmers kopen. Bij Maats hangt wielrenkleding van vijf merken. Eén daarvan is een eigen merk: Maats. “Dat produceren we zelf”, zegt Janco. Ook spullen van Canvas, MAAP, Rapha en het Deense Pas Normal Studios zijn er te vinden. Alle merken zijn volgens Janco ‘de Gucci onder de fietskleding’.

Wat al die merken gemeen hebben, is dat ze van hoge kwaliteit zijn en mooi tegelijk, zegt hij. De ontwerpen zijn strak en daarvoor zijn vooral aardse kleuren gebruikt, beschrijft Janco. “We hebben hier gave, internationale wielermerken. Het is een combinatie van high-end quality en fashion. Dat wordt steeds populairder. En als je bijvoorbeeld een van deze bibshorts eenmaal hebt geprobeerd, wil je ook niet meer anders.”

Moeilijk te verkrijgen

Oprichters Rob en Joost zijn al jaren vrienden en enthousiast over alles dat met fietsen te maken heeft. Toen ze meededen aan een wielrenevenement in Zuid-Frankrijk realiseerden ze zich dat fietsen hetgeen was dat ze heel leuk vonden en waar hun passie lag. “Dit was een periode waarin je zag dat steeds meer mensen zich bezighielden met wat voor kleding ze droegen op hun fiets”, zegt Rob, zo is te lezen op hun site.

“Joost en ik waren van mening dat je veel dezelfde merken zag, terwijl er zoveel andere coole merken waren waar mensen niet van afwisten of die moeilijk te verkrijgen waren.” De twee besloten hun baan op te zeggen en dat was het begin van Maats Cycling Culture. In de lente van 2017 begonnen ze met een pop-up winkel in Amsterdam-Oost. Een jaar later openden ze hun huidige winkel in de Van Woutstraat in De Pijp.

Vrijwilliger

Janco woont sinds kort in Utrecht, vlak bij de winkel. In Amsterdam kwam hij de afgelopen jaren regelmatig over de vloer bij Maats. Hij leerde er steeds meer mensen kennen en ging daardoor ook steeds vaker fietsen. Op een gegeven moment stond hij regelmatig een dag als vrijwilliger in de zaak in Amsterdam. Voordat hij mede-eigenaar werd van Maats, werkte hij jarenlang in de IT. “Iets heel anders dan nu. Ik bouwde webshops, vooral voor kleding.” Dat komt nu alsnog af en toe goed van pas, aangezien Rob, Joost en Janco naast de twee fysieke zaken in Utrecht en Amsterdam ook een goedlopende webshop hebben.

Naast kleding, kunnen wielrenners er ook terecht voor onder meer helmen, schoenen, brillen en andere fietsbenodigdheden. Ook staat er altijd koffie met wat lekkers klaar. Voor tijdens het winkelen, gewoon een praatje of voor en/of na een van de ritjes die Maats regelmatig organiseert. Vanaf de winkel, maar een paar keer per jaar ook vanaf een andere locaties. “Elke week is er wel een social ride”, zegt Janco.

Wat Janco betreft worden er binnenkort ook ’s ochtends ritten gereden. Iedereen die het leuk vindt, mag gewoon gratis aansluiten. Er wordt gereden in groepen, afhankelijk van onder meer de snelheidsniveaus. En er is altijd iemand die de rit leidt: diegene kent de route en het gebied. De eerste ritten vanaf de winkel in de Twijnstraat zullen ergens begin april starten.

