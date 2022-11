Op bezoek bij Paper Moon Books aan de Oudegracht

Op de Oudegracht in het pand met de donkerbruine gevels zit de Engelstalige kinderboekenwinkel Paper Moon Books. Dit voorjaar opende de Britse Kate Jales hier haar winkel. Op de planken staan onder meer veel tweedehands Engelstalige kinderboeken. Verder is er een hoek waar kinderen kunnen kleuren en spelen, worden er workshops gegeven en is er een bankje waarop mensen rustig kunnen bladeren. Kate zorgt voor de koffie.

Afgelopen voorjaar opende Paper Moon Books de deuren op de Oudegracht. Kate komt uit Londen en woont inmiddels ruim vijf jaar in Nederland. Eigenlijk was het plan om terug te verhuizen naar Engeland met haar gezin, maar toen dit pand vrijkwam liepen die plannen dus toch net even anders. Voorlopig blijven ze in Utrecht wonen.

In haar winkel vind je tweedehands boeken, maar een deel van haar collectie bestaat ook uit nieuwe edities. Verder staat er een kast met een aantal zeldzame en antieke boeken op de planken. Bijvoorbeeld een originele editie van Alice in Wonderland uit 1930, maar ook oude exemplaren van de verhalen van Charles Dickens uit de negentiende eeuw en boeken van J.R.R. Tolkien. Laatst verkocht ze nog een speciale editie van Moby Dick.

“Zoveel tweedehands boeken zijn nog zo goed als nieuw”, zegt Kate. “Het is sowieso beter voor het milieu om deze te verkopen, maar ook kunnen mensen nu bijvoorbeeld drie boeken kopen voor de prijs van één nieuw boek. Zo maken we lezen hopelijk voor meer mensen toegankelijk.”

Spontaniteit

Kate wil mensen aanmoedigen om minder boeken online bij de grote ketens te bestellen. “De magie van een boekenwinkel is juist de gesprekken die je hier hebt, zowel met kinderen als met volwassenen. Zoiets verlies je door online alleen ergens op te klikken en te bestellen. Dan kan je een boek niet vasthouden en er even doorheen bladeren. Hier is de tijd en de ruimte om rond te slenteren en een kopje koffie te drinken.”

Volgens haar neemt online bestellen ook de spontaniteit weg, want daar kom je niet zomaar onverwachts een uniek boek tegen. Ze hoopt dat mensen fysieke boekwinkels blijven waarderen. Tot nu toe heeft ze het gevoel dat dat bij haar winkel wel lukt. “De mensen die hier tot nu toe langskomen, blijven terugkomen gelukkig.”

Kate vindt het heel leuk om te merken dat er, naast bijvoorbeeld expats en toeristen, ook veel Nederlandse gezinnen binnenwandelen. Verder kopen verschillende scholen boeken bij haar. “We worden continu verrast door iedereen die in de winkel komt. Zo is er een meisje van zeven dat hier elke zaterdag langskomt om even te lezen. Ze woont vlakbij. Soms koopt ze het boek, soms niet. Het is geweldig dat ze zo blij wordt om hier te komen.”

The Very Hungry Caterpillar

Kate en haar team zijn trots op de boeken die ze hebben liggen. “We hebben veel boeken die je nergens anders meer kan vinden. Ze worden bijvoorbeeld niet meer gedrukt of zijn van schrijvers die gestopt zijn.” De meeste grote boekenwinkels slaan Engelse boeken in die net uit zijn of van de bekendste schrijvers, zegt Kate. “Bijvoorbeeld The Tiger Who Came to Tea van Judith Kerr of The Very Hungry Caterpillar (Rupsje Nooitgenoeg, red.) van Eric Carle. Wij verkopen juist alle boeken van Eric Carle. Die vind je nergens anders.” Een van de medewerkers, Natasha, vult haar aan. “We hebben ook Nederlandse klassiekers, zoals Kikker, in het Engels.”

Kate wil graag dat de winkel een plek is voor de buurt om samen te komen. Dat lukt tot nu toe goed, vindt ze. Ze tikt op de houten bank waar ze op zit. “Een van de vaders heeft deze voor ons gemaakt.” Vanaf het begin kregen ze hulp van de Utrechters uit de buurt. “Tijdens het verbouwen en schilderen, klopten mensen op het raam. Dat waren onder meer buren die kwamen zeggen dat ze blij waren met onze komst. Ik was blown away door hun reacties. Het voelt heel goed.”

Iedere vrijdag wordt er voorgelezen tijdens ‘story time’. De houten bakken met boeken in het midden van de zaak, die op wieltjes staan, worden dan aan de kant gereden. Ook heeft Kate genoeg ideeën om workshops te geven, aan jonge en oude kinderen. Over hoe ze een eigen verhaal kunnen schrijven of over illustraties maken. “Er werken hier ook een aantal illustratoren, van wie er boeken in de winkel liggen. Een van hen had ook haar boeklancering hier.”

Dick Bruna

“Ik kan niet stoppen met boeken kopen. Het is een soort verslaving”, zegt Kate. Haar oom heeft een antieke boekenwinkel in Londen: Fosters’. “Toen ik jong was, was ik bijna elk weekend in zijn winkel te vinden. Ik was altijd geïnspireerd door boeken.” Kate heeft een heel lijstje met favorieten: Jon Klassen, maar ook Dick Bruna, Oliver Jeffers en Shirley Hughes staan op haar lijstje. Die laatste is haar “all-time favorite”. “Met haar boeken en verhalen ben ik opgegroeid.”

Kates achtergrond ligt in het theater, waar ze regisseur was. Literatuur was altijd al een groot deel van haar leven, maar toch droomde ze van een eigen boekenwinkel. “Ik ben een visueel persoon en hou van fotoboeken en illustraties. Die trokken me altijd al aan. Ik hou ook van antieke boeken.”

Die mengelmoes van verhalen, oud en nieuw, vindt ze fijn. Haar collectie verandert continu. Door eigen ideeën, maar ook door tips van klanten. “Ik word heel blij als ik met Nederlandse gezinnen praat die Britse klassiekers nog niet kennen. De voor mij bekende Britse schrijvers en illustratoren als Judith Kerr vind ik dan heel leuk om met hen te delen. Maar zij raden mij ook weer nieuwe dingen aan, zoals Kikker. Het is leuk om die uitwisseling te hebben. Zo blijven we van elkaar leren.”

