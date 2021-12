Op bezoek bij Puha Shop op de Voorstraat: ‘Jonge Utrechtse makers zijn een goudmijntje voor deze stad’

Bij Puha Shop kan je terecht voor producten gemaakt door zo’n 70 verschillende jonge (Utrechtse) ontwerpers. Van kleding, tot onder meer accessoires, boeken, tassen, schoenen, sieraden, illustratiewerk en keramiek. Het zijn geen grote collecties; de spullen worden op een kleine schaal en vooral duurzaam geproduceerd. Bijna twaalf jaar geleden begonnen Taam Karsdorp en Said Belhadj hun zaak in de Hardebollenstraat. Sinds 2013 zitten ze in het hoekpand op de Voorstraat.

“We hadden het gevoel dat de creatieven uit Utrecht weggingen om elders, in een grotere stad, hun waar te kunnen exposeren of verkopen”, zegt Taam. “Maar Utrecht is ook heel leuk. En als hier al die mensen zijn die van de academie komen, is dat toch eigenlijk een goudmijntje voor déze stad. Het is zonde als zij allemaal weggaan. Er moest een plek komen voor deze makers.” Said: “We wilden een podium creëren voor kleinschalige initiatieven.”

In totaal liggen er spullen van 70 verschillende makers in de winkel. “Daar zitten kleine, jonge makers tussen, maar ook mensen die al vanaf het begin bij ons zijn”, zegt Taam. “Het is heel tof om ze te zien ontwikkelen.” De collectie wordt aangevuld met andere kleine, duurzame merken, maar het grootste deel is Nederlands en veel uit Utrecht. “Met een paar uitstapjes ertussen. Het vult elkaar mooi aan. En alles heeft een eigen verhaal.”

Jong talent

“We worden regelmatig benaderd door grotere gevestigde labels, maar dat past dan niet bij ons”, zegt Said. “Het liefst willen we mensen die hun spullen echt nog in een eigen atelier maken. Die korte lijntjes zijn heel prettig: dan weet je waar het gemaakt wordt, door wie en kan je ook rechtstreeks vragen waar de materialen vandaan komen. Het is transparanter.”

Ook gaan Said en Taam regelmatig langs afstudeerexposities, zoals van de HKU. In de etalage staan nu de porseleinen vaasjes van Elke Peters. “Zij is een van onze nieuwste aanwinsten”, zegt Taam. “Ze studeerde in coronatijd af. Dus we hebben haar show niet kunnen bezoeken. Ze benaderde ons en we hebben haar een plekje in de winkel gegeven.” Mensen kunnen hen altijd benaderen, en dat doen ze andersom ook als ze denken dat hun spullen mooi passen bij de winkel.

Zelf heeft Taam de kunstacademie gedaan en ook Said maakte al zijn eigen producten. Zo ontwikkelt hij schoenen op een ambachtelijke manier van natuurlijk materiaal. Daarvoor werkt hij samen met lokale ambachtslieden in Marokko. “Met de insteek van ambacht, kleinschaligheid en duurzaamheid”, zegt Said. Die schoenen, gemaakt van onder meer gedroogde palmbladeren, staan uiteraard ook in de winkel. Taam houdt zich naast Puha bezig met illustreren, ook al staat dat door corona nu op een lager pitje.

Verborgen pashokjes

De eerste jaren van Puha was de Hardebollenstraat nog een plek met roodverlichte etalages en schaars geklede prostituees. Taam en Said startten Puha in het pand waar nu Sus Goudsmeden zit “Op de Hardebollenstraat zaten toen de dames van lichte zeden”, zegt Taam. “De gemeente wilde daar graag ook een aantal jonge, creatieve ondernemers om de straat een andere vibe te geven.” Ze hebben de badkamers eruit moeten slopen. “Er zaten nog twee peeskamers in. We hebben het helemaal laten strippen en naar één ruimte verbouwd.”

Al snel was er niet genoeg ruimte meer en misten ze de aanloop van klanten. Ze gingen op zoek naar een nieuwe locatie. Uiteindelijk was daar vintagekledingwinkel Sussies: die zat in eerste instantie zowel in nummer 48 als 50 op de Voorstraat, maar wilde het pand wel delen.

De twee zaken zijn nog steeds buren, nu met ieder een eigen huisnummer. “We zijn weer enorm gaan strippen”, zegt Taam. “Het plafond was lelijk en er waren overal gipsplaten op de muren aangebracht.” Zo waren de glas- in-lood-ramen aan de zijkant van het pand niet zichtbaar. Ook wist niemand af van het bestaan van de twee pashokjes. “Er hebben hier best wat zaken gezeten”, zegt Said. “Ook een modezaak in de jaren 70. Daar hebben we nog reclamefolders van gevonden en de oude lijsten van de passpiegels. De vuilniszakken van de bouwvakkers stonden er zelfs nog in. We hebben dus oude cola- en Fanta-blikjes gevonden.”

‘Vegetable prints’

Allebei zijn ze natuurlijk blij met alle producten in de winkel. Zowel Said als Taam vindt het lastig om wat favorieten te noemen. “We zijn fan van alles”, zegt Said. “Maar ik vind het bijvoorbeeld knap van iemand als Manon Boertien, die in het onderwijs werkt, dat zij daarnaast nog steeds vette dingen maakt.” Taam vult aan: “Ze ontwerpt kleding en ook de prints die erop staan. Ze probeert zo sustainable mogelijk te produceren en gaat daar grappig ver in. Zo is ze vegan en ontwerpt dan ook geen ‘animalprints’, maar ‘vegetable prints’.” Taam loopt naar een jurkje met een zwart-paarse print. “Hiervoor heeft ze een rode kool uitvergroot en er een print van gemaakt. Verder werkt ze met overproductiestoffen en recyclet ze knoopjes.”

Verder is Taam is fan van het Prentenboek Utrecht, vol met illustraties van Ellen de Bruijn. Zij woonde om de hoek van de winkel. “Uitgeverij Achter De Dom is speciaal opgericht voor dit boek.” Ook staat het porselein van de Utrechtse Ineke van der Werff al vanaf haar afstuderen in de winkel. Said is onder andere fan van de houten vogeltjes van de Utrechtse houtdraaier Karim Eharruyen. “Heel lief en mooi minimalistisch.”

Meestal staan Said of Taam zelf in de winkel, maar als zij een keer niet kunnen vragen ze iemand uit hun ontwerpersnetwerk. “Het is voor ontwerpers ook heel leuk om zelf een keer in de winkel te staan”, zegt Taam. “En te zien hoe er wordt gereageerd op hun product. Ze zijn allemaal erg betrokken. Zo is Puha een beetje van ons allemaal.” Puha heeft dan ook geen webshop. “We willen de brug slaan tussen de maker en de klant. Dan krijg je veel meer dat persoonlijke in plaats van online een paar keer te klikken. Je moet alles kunnen voelen en passen. Er zit meer gevoel en een verhaal bij deze items die je in het echt moet ervaren.”