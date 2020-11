Op bezoek bij Stek voor je Plek in de Utrechtse Hardebollenstraat

Margot Noordam opende begin oktober haar winkel in de Hardebollenstraat: Stek voor je Plek. Hier kan je terecht voor stekjes, planten, vintage meubels en potten. Stek voor je Plek bestaat al zo’n anderhalf jaar, maar dan op kleinere schaal. Zo stond Margot regelmatig op markten, zoals op de Swan Market. Ook zijn haar spullen te koop in concept stores, zoals bij Winkel vol winkeltjes op de Amsterdamsestraatweg. En nu heeft ze dus haar eigen winkel. Na drie maanden beslist ze of ze doorgaat met de winkel, maar dat is natuurlijk wel haar doel. ‘Het ziet er goed uit.’

De winkel in een zijstraatje van de Voorstraat staat en hangt vol met allerlei planten. De kleine gestekte planten zijn duidelijk in de meerderheid. Naast veel groen, staat er ook veel vintage in de winkel. Een deel daarvan vinden Margot en haar vriend, Taco, onder meer in kringloopwinkels en op markten.

Maar dat zijn niet de enige plekken. Verder gebruiken ze regelmatig hun netwerk, zoals familie en vrienden, en contacten via Marktplaats. “Onze vrienden en familie gaan iedere kringloop in die ze tegenkomen”, zegt Margot. “Of iemand heeft wel weer een oma die wat kwijt wil.”

Tot nu toe zijn de vintage meubels iedere keer snel verkocht. “We hadden een groot dressoir staan. Dat was meteen in de eerste week al weg. Toen stond er ineens niks meer en moesten we snel op zoek naar een mooie vervanger.”

Ze hebben gemerkt dat het in de Randstad erg moeilijk is om goede oude meubels te vinden. “En als je het vindt, betaal je gewoon drie keer de hoofdprijs. Je vindt veel meer als je een beetje de Randstad uit gaat.” Tijdens hun vakantie in Zeeland kwamen ze dan ook veel spullen tegen. “Niemand die erom gaf.”

Plantenkamer en kas

Margot vond planten niet altijd zo interessant als nu. “Ik heb de modeacademie gedaan. Daarna heb ik een tijdje in de mode gewerkt, maar ik vond het verschrikkelijk. Het werk zelf vind ik erg leuk, maar de werksfeer niet: gewoon heel hard.”

Dat heeft ze een tijdje volgehouden, maar op een gegeven moment vroeg ze zich af: ‘Vind ik dit nou echt leuk?’ Het antwoord was duidelijk voor haar: nee. “Toen ben ik er ook mee gestopt. Ik ging iets heel anders doen: werken bij een verzekeraar. Ik wilde er even helemaal uit.”

Toch merkte ze dat ze haar creativiteit nog wel ergens kwijt moest. “Het begon met een pannenkoekenplant, zoals bij zovelen”, vertelt Margot lachend. “Toen ik eenmaal door had hoe leuk het was, want ik kon van één plant zes planten maken, ben ik me er echt in gaan verdiepen. Hoe werkt stekken precies en met welke planten kan het? Het werd een beetje een uit de hand gelopen hobby.”

Het is dan ook niet voor niets dat ze hun appartementje in Kanaleneiland verruilden voor een huis in Houten. “Het werd gewoon echt te klein. Nu heb ik een plantenkamer en een tuin met een kas. Daar kunnen alle planten staan die ik wil.”

Eigen stekjes in de winkel

Niet alleen werd hun appartement te krap voor alle planten, maar ook voor alle meubels. De liefde voor planten komt bij Margot vandaan, maar Taco houdt zich graag bezig met vintage meubels. Toen de twee samen gingen wonen in Kanaleneiland, wilde hij graag hun appartement inrichten met voornamelijk vintage meubels.

“Meubels uit de jaren 50, 60 of 70 werden gemaakt om heel lang mee te kunnen”, legt hij uit. “Men kocht toen een meubel om dertig jaar in huis te laten staan. Nu koop je eigenlijk een probleem, want er zit een houdbaarheidsdatum aan. En het zit niet meer zo goed in elkaar. Oude meubels kunnen veel meer hebben.”

Alle meubels in de winkel zijn te koop, maar voor de kassa en de grote witte vakkenkast maken ze een uitzondering. “Daar hebben we zo lang naar gezocht. Daar gaan we niet snel vervangers voor vinden.” De plantjes die Margot thuis zelf heeft gestekt, zijn inmiddels bijna allemaal verkocht. Er zijn er nog een paar te vinden in de winkel.

“Ik kon er niet meer tegenop stekken. Deze eerste maanden zijn al hectisch genoeg, dus om ook nog eens alle planten uit de winkel te stekken… Laten we dat dan doen als we doorgaan volgend jaar. Het is wel mijn doel om in ieder geval een deel van mijn eigen stekjes in de winkel te hebben.”

‘Nieuwe favoriet’

Uiteraard staat ook Margots favoriete plant in haar winkel. “Ik denk de monstera (de gatenplant, red.) wel onze gezamenlijke favoriet is, of niet?” Ze kijkt vragend naar Taco. “Ja?” vraagt Taco zich af. “Nou, ik heb een nieuwe favoriet: dat is de pictus.” Hij loopt er meteen even naartoe om te laten zien welke hij bedoelt. De plant heeft olijfgroene, hartvormige bladeren die bedekt zijn met zilveren vlekken. Het is zowel een klim- als een hangplant, zegt Taco.

“Je kan de pictus heel mooi opbinden, maar ook mooi laten hangen. Het is maar net wat je wil en dat vind ik leuk.” Margot moet lachen om zijn enthousiasme. “Dat wist ik helemaal niet Taac, dat dit jouw favoriet is nu.”

Margot is blij met hoe het tot nu toe gaat. De eerste weken gingen zelfs beter dan verwacht. Zo was het in de eerste anderhalve week al drukker bij Stek voor je Plek dan ze had ingeschat voor de hele eerste maand. Toch houdt ze een slag om de arm. “We weten natuurlijk niet hoe het loopt.” Ze tekende een huurcontract voor langere tijd, maar kan er eventueel eerder mee stoppen. Anders had ze haar winkel hier ook niet geopend.

“We hebben afgesproken dat we de eerste drie maanden als pop-up doen. Daarna zou ik zonder gevolgen uit dit pand kunnen. En als ik lekker wil blijven, kan dat ook. We waren heel blij dat dit zo kon. Het is nog te vroeg om te zeggen dat we doorgaan, maar het ziet er goed uit.”