Op bezoek bij The Music House: ‘We staan bekend om het repareren van vintage synthesizers’

De winkel van Martijn Dankmeijer bestaat dit jaar twintig jaar. Het pand met de kleurrijke glas in lood ramen, de geschilderde synthesizers onder op de gevel en vrolijke ukeleles in de etalage is moeilijk te missen. In zijn zaak op de Oudegracht verkoopt Martijn ukeleles, gitaren en accessoires. Ook verhuren ze speakers, dj-sets, karaoke-sets en beamers. Maar waar ze vooral bekend om staan, is het repareren van oude apparaten. Vintage synthesizers zijn hun specialiteit. Daar komen zelfs mensen vanuit het buitenland voor naar de winkel.

Twintig jaar geleden begon Martijn met zijn winkel, maar niet op de Oudegracht. Hij startte in zijn slaapkamer in Nieuwegein. Toen was dat alleen met de verkoop van tweedehands muziekspullen. “Een jaar daarvoor was ik gestopt met werken bij de Rabobank”, zegt Martijn. “Daar zat ik in de automatisering, maar ik wilde wat anders met mijn leven doen. Ik wist alleen nog niet wat. Met mijn laatste duizend gulden ben ik begonnen met The Music House.” Hij kocht een apparaat tweedehands in en verkocht dat weer. “Op een gegeven moment kon ik er twee inkopen, drie en die weer verkopen.” Voor hij het wist had hij een winkel op zijn slaapkamer.

“Na anderhalf jaar begon het echt te lopen. Mijn slaapkamer stond helemaal vol met gear die ik had nagekeken. In het kamertje ernaast stond apparatuur die nog nagekeken moest worden.” De mensen die bij hem langskwamen, konden alleen contant betalen. “Dus een keer per week ging ik met een schoenendoos vol geld naar het postkantoortje in de Bruna. Alles werd met de hand uitgeteld en ging daarna door de telmachine. Daar was ze zo’n twintig minuten mee bezig. Ik vond het hartstikke leuk en wilde naar een eigen pandje.”

Tekst loopt door onder de foto

‘Oude-gear-specialist’

Waar staan ze om bekend bij The Music House? Daar zijn Martijn en “de jongens” het wel over eens: het repareren van vintage synthesizers uit de jaren 70, 80 en 90. En de verkoop van allerlei kleurrijke ukeleles. “Voor reparatie van synthesizers komen mensen echt van ver. Zelfs uit het buitenland”, zegt Laurens, hij is regelmatig aan het werk in de zaak.

“Ik denk dat de reparaties voor 30 procent bestaan uit nieuwe elektronica”, zegt Martijn. Zoals versterkers, dj-sets en cd-spelers. “30 procent gitaren en 40 procent oude instrumenten. Die mensen komen echt overal vandaan.” Laurens: “Ze zeggen wel eens ‘Als je meer dan drie vintage synthesizers hebt, dan ken je elkaar’. Dat is wel een beetje zo.”

Tekst loopt door onder de foto

Martijn noemt de zaak een ‘oude-gear-specialist’. “We hebben al zoveel gezien. Het gaat altijd kapot, net zoals een oude auto. Je hebt er altijd onderhoud aan.” De afgelopen jaren kwamen er ook wel eens ‘spoedgevallen’ voorbij. “Bijvoorbeeld als er een band in Tivoli moest optreden. Dan ging er vier uur voor het optreden een apparaat kapot en kwamen ze hier hijgend aangezet.”

Een van de keren die Martijn is bijgebleven, was toen de Amerikaanse hiphopgroep Public Enemy op de stoep stond. “Hun main-unit, het apparaat waar al hun geluiden opstonden, deed het niet meer. Die hebben we toen gefikst. Daar hebben ze netjes voor betaald, maar niet overdreven, ongeveer 150 piek. Gewoon voor het spoedtarief dat iedereen betaalt. En toen mochten we backstage. Dat zijn leuke dingen.”

99 van de 100

Sinds een jaar of zeven richt Martijn zich meer en meer op het repareren. “We zijn er uniek mee in Nederland. Een oud apparaat is duizenden euro’s waard. Daar staat het hier vol mee.” Hij wijst naar een oude Prophet 5 synthesizer die tegen de muur staat. “Die is zo’n 9000 euro waard.”

Volgens Martijn kunnen zijn klanten het waarderen dat het echt een winkel is. “In plaats van een zoldertje bij iemand thuis. Dat is misschien wel goedkoper, maar voelt toch anders. En als ze er twee keer zolang mee bezig zijn, zijn ze per saldo meer geld kwijt dan bij ons.” Regelmatig gaan mensen eerst naar hun concurrenten. “Maar daar staat hun apparaat dan ruim een half jaar en uiteindelijk komen ze hier terecht. En in 99 van de 100 gevallen fiksen we het.”

Kennis

De winkel is op vrijdag en zaterdag geopend en verder op afspraak. Martijn is duidelijk trots op zijn team. Ook Tim maakt daar deel van uit. Hij heeft vooral verstand van dj-apparatuur en cd-spelers. “Mijn achtergrond is geluid en geluidstechniek”, zegt Tim. “Vaak komen er clubs langs met kapotte spullen. Dan is er bijvoorbeeld een biertje ergens overheen gevallen.”

Laurens weet weer veel over synthesizers, maar speelt ook gitaar. Hij zit in zijn laatste jaar van de studie Sound Design. “Daar ben ik nu ook kabels aan het solderen. Dat kan ik nu gewoon doen. Die kennis heb ik hier opgedaan. Dat is wel lachen. Dat leer je niet op school, maar je kan het er wel gebruiken.”

‘Goed hebben met elkaar’

Ook Martijn zit op woensdag en vrijdag nog in de schoolbanken. “Ik ben ook nog steeds aan het leren.” Hij krijgt les van “twee oude rotten”. “Daar moet je het van leren, want ik heb helemaal geen elektronica-opleiding gehad. Het is echt training on the job. Je komt steeds verder, net zoals de jongens hier. We zijn hartstikke lekker bezig. We leren allemaal van elkaar.”

Hij vindt het mooi om te zien hoe gedreven iedereen is. “Ik weet het soms ook niet, maar met zijn allen weten we het wel. En als we er echt niet uitkomen, neem ik het mee naar de les.” Van elkaar leren en plezier hebben vindt Martijn het belangrijkste. “Het is hier niet ‘geld verdienen voor de baas’. Het is fijn om het met z’n allen gewoon goed te hebben. Ook buiten openingstijden.”

Tekst loopt door onder de foto

Of Martijn hier nog twintig jaar blijft zitten, weet hij nog niet. Maar hij is blij met hoe het nu gaat. Zo zijn ze bezig met de originele bouwer van een gelimiteerde run van de Fenix 2. Dat doen ze in samenwerking met een originele bouwer van Synton, een Nederlands merk.

Martijn is zichtbaar trots. “Beneden staat het oudste en eerste systeem van hem. Daar heeft hij acht jaar geleden een vervolgsysteem op gemaakt. En daar komt dus een gelimiteerde run van die wij bouwen.” De verkoop ging hard. Van de elf of twaalf machines die ze gaan bouwen, was de helft binnen twee dagen verkocht. Inmiddels zijn er sowieso elf verkocht. “We hebben veel fouten uit het originele product gehaald. En nu brengen we het volgende maand in een keer uit. Dat is prachtig toch.”