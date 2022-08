Op bezoek bij Utrechtse fietsenmaker CycleWorks: ‘Iemand heeft mij ooit een keer een fietsenfluisteraar genoemd’

CycleWorks is zo’n Utrechtse winkel waarvan je moet weten dat die er zit. Onder flink wat wielrenners en mountainbikers is de zaak van Rinus en Tiny een begrip, maar je hebt kans dat je er zo voorbij loopt. Zo kwamen zelfs sommige bewoners van de Weerdsingel er nog niet zo lang geleden achter dat er een fietsenmaker achter hun huis zit. Inmiddels hebben Rinus en Tiny er ruim acht jaar hun zaak: werkplaats en winkel ineen. Maar je kunt er ook terecht voor een kopje koffie en een tosti. Dat kan binnen bij de werkplaats of buiten in hun verborgen, verrassend ruime tuin.

Slechts een paar vlaggen die buiten hangen verraden dat CycleWorks gevestigd zit in het pand aan de Weerdsingel Westzijde. Voor in de zaak glazen schuifdeuren en houten tafeltjes waar renners kunnen uitpuffen na, of verzamelen voor een fietstocht. Eenmaal de gang door rechts een kleine bar waar wat versnaperingen te verkrijgen zijn. Rechtdoor de werkplaats: Rinus zijn domein. De rest van de grote, hoge en lichte ruimte staat gevuld met sportfietsen en allerlei andere fietsbenodigdheden. Ook staan er twee grote zwarte leren banken.

De meeste renners komen langs voor “piepjes en kraakjes”, zegt Tiny. Rinus: “Heel veel wielrenners hebben last van krakende trappers, maar de grap is dat de kraak bijna altijd ergens anders zit”, zegt hij. “Ik zet er niet meteen een nieuwe trapas in, maar kijkt eerst waarom die kraakt. Het is bijna nooit de trapas zelf. Ik ken zoveel fietsenmakers die er meteen een nieuwe as in zitten. De oplossing ligt vaak veel simpeler. Dan zat alleen een van de wielen niet meer goed vast bijvoorbeeld.”

“We hebben veel vaste klanten”, zegt Tiny. “Zij hebben alle vertrouwen in Rinus. We vervangen alleen spullen die nodig zijn. Dat wordt zeer gewaardeerd.” Rinus: “Iemand heeft mij ooit een keer een fietsenfluisteraar genoemd. Als ik naar een fiets kijk, probeer ik de hele geschiedenis van die fiets te doorlopen. ‘Dit kan alleen versleten zijn als dat versleten is, dit kan alleen als daar iemand aangezeten heeft, enzovoorts.’ Zo kan je heel makkelijk door een fiets heen kijken.”

24 uursrace

Er wordt niet alleen aan fietsen gesleuteld of alleen fietsen verkocht, ook zijn er regelmatig evenementen. “Vier keer per jaar in hier het Wielercafé”, zegt Tiny. “Wielerplatform Utrecht organiseert dat. We hebben ruimte genoeg. De fietsen kunnen zonder slot veilig binnen staan. We vinden het heel leuk om hier af en toe evenementen te hebben. Ook geven we hier wel eens een barbecue achter in de tuin na afloop van een fietstocht.”

Zelf stappen ze ook een paar keer per week op de racefiets. En dan het liefst een rondje van 40 kilometer of meer. “We zijn van de lange afstanden”, zegt Rinus. Tenzij ze op pad gaan op hun mountainbikes, vult Tiny hem aan. “Het klinkt misschien bot, zo bedoel ik het niet, maar voor 40 kilometer kleden we ons niet om. Voor ons moet het wel meer zijn.” Rinus: “Een tochtje maken begint zeker bij 50 kilometer.” Pasgeleden deden ze mee aan de jaarlijkse 24 uursrace van De Fietskoerier Utrecht. “Het was superleuk”, zegt Rinus. “Het is niet de bedoeling om het heel snel te doen, maar je fietst kriskras door Nederland alle checkpoints af en voert allerlei opdrachten uit. En 24 uur later ben je weer terug. Je gaat de hele nacht door. Dat is fantastisch.”

Getrouwd

Toen ze Rinus leerde kennen, werkte Tiny nog in een boekenwinkel. Daarvoor in de horeca. Rinus “hopte” rond en werkte hij elke paar jaar bij een andere fietsenwinkel of -maker in Utrecht en omstreken. Op een gegeven moment was hij klaar met al dat hoppen en was het tijd om voor zichzelf te beginnen, samen met Tiny. En ook al zijn ze vijf dagen per week in hetzelfde pand, de taken zijn duidelijk gescheiden. “Ik doe al het sleutelwerk en de bestellingen omtrent de werkplaats”, zegt Rinus. “Tiny doet alles eromheen. Zij maakt de afspraken, belt met klanten, doet de administratie en het facilitaire gedeelte. We vullen elkaar heel goed aan.”

De twee kijken elkaar tevreden aan. Ze zijn zelfs getrouwd in de zaak. “Toen hebben we wel alles leeggemaakt”, zegt Rinus. “De ambtenaar van de burgerlijke stand stond daar”, hij wijst naar een plek op de grond vlak voor zijn werkplaats. Ze zijn blij met hun onderneming. “We komen al jaren elk jaar in Berlijn”, zegt Tiny. “Daar hebben ze ook hele leuke fietswinkels. Zoiets wilden wij ook.” Rinus vult haar aan: “Iets met een ongedwongen sfeer.” Tiny: “Dat hele commerciële is niks voor ons. We hebben een van de mooiste panden van Utrecht. Het hoeft helemaal niet altijd maar groter en meer. Het is leuk zoals het is.”

Pech onderweg

Bij CycleWorks draait het in eerste instantie om de werkplaats: reparaties en onderhoud van racefietsen, mountainbikes, fixies en hybrides. “We willen geen fietsenwinkel zijn waar je alleen komt om een fiets te kopen”, zegt Rinus. Tiny: “We hebben het eigenlijk omgedraaid.” De werkplaats is hun basis, de winkel kwam er later pas bij. “We repareren allerlei merken, als het maar sportfietsen zijn”, zegt Rinus. “En we verkopen alleen een bepaald type fietsen dat wel zelf leuk vinden. Dat zijn kortgezegd racefietsen met dikke banden.”

In hetzelfde pand zit ook een bikefitter gevestigd. Hij zorgt ervoor dat mensen op de juiste manier op hun fiets zitten en helpt bij het afstellen ervan. Ook zit er een fysiotherapeut. Daarnaast geven Rinus en Tiny zelf sleutelcursussen, zoals ‘Pech onderweg’. “Als je jouw fiets zelf goed onderhoudt, scheelt dat toch in de kosten”, zegt Tiny. Rinus: “We vinden het ontzettend leuk om mensen wijzer te maken qua fietsen. Over wat er wel en niet moet qua onderhoud bijvoorbeeld. We proberen mensen contant dingen mee te geven om maar te zorgen dat ze net zoveel lol kunnen hebben van deze hobby als wij.”