Pand met daarin kledingwinkel Benjamins op de Steenweg staat weer te huur

Het pand op Steenweg 43 staat, na een klein anderhalf jaar, weer te huur. In november 2022 opende kledingwinkel Benjamins daar de deuren: en plek met onder meer tweedehands kleding en eerder ook nog een kledingatelier.

Op Funda is te zien dat het pand, met een oppervlakte van in totaal 305 vierkante meter, te huur staat voor 70.000 euro per jaar.

Het huurcontract van Benjamins-eigenaar Jyoti Daalmans loopt nog tot en met 1 november dit jaar. Hij weet nog niet precies hoe en waar hij daarna verder wil met zijn kledingwinkel. Hij heeft gemerkt dat er weinig Utrechters winkelen in de straat.

Leegstand

Jyoti vindt het jammer dat er best veel ketens op de Steenweg zitten. Doordat de huurprijzen in dit gebied van de stad aan de hoge kant zijn, maakt dat het volgens hem lastig voor particulieren om er een onderneming te starten.

Vorige zomer bleek dat de leegstand in veel straten is afgenomen, maar het ook dat het een hardnekkig probleem blijft in de Lange Elisabethstraat, Steenweg en Achter Clarenburg. De gemeente zei toen dat er nog meer moet worden ingezet op het ombouwen van lege ruimtes tot woningen, er meer aandacht en ondersteuning moet komen voor nieuwe ondernemers en straten in de binnenstad verder moeten worden vergroend.

Eigen kledingverzameling

DUIC nam begin vorig al eens een kijkje bij Benjamins. Het idee achter de winkel van Jyoti is om oude dingen worden weer jong, nieuw en ‘fashionable’ te maken. Samen met de non-profit textielinzamelaar Sympany opende hij Benjamins.

“De rode draad is dat ik uiteindelijk al het sorteren zelf doe”, vertelde Jyoti toen. “Ik heb alles minstens één keer in mijn handen gehad.” Veel van de kleding komt bij Sympany vandaan, maar soms ook uit Jyoti’s eigen kledingverzameling of uit zijn netwerk. Van mensen die kleding hebben liggen die ze niet meer dragen, of zelfs nog nooit aan hebben gehad. “Zo komen er ook wat duurdere spullen binnen die je anders niet zou krijgen”, zegt hij.