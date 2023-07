Plan voor nieuwe verpakkingsvrije winkel in Utrecht: ‘De tijd is er rijp voor’

Er moet weer een verpakkingsvrije winkel komen in Utrecht, menen de ondernemers van Een Pure Nootzaak en LOOS. De twee ondernemingen die nu al actief zijn in de stad slaan daarom de handen ineen. Via de crowdfunding is inmiddels 42.000 euro opgehaald en het minimale streefbedrag is 50.000 euro. Als alles volgens plan verloopt moet de winkel PUUR&LOOS in de binnenstad in september openen.

Sinds acht jaar staat Een Pure Nootzaak op de Utrechtse biologische markt met bio-kruidenierswaren aan het Vredenburgplein. Klanten nemen zelf potjes mee voor pasta, bonen, noten, thee, specerijen en muesli. LOOS is een mobiele verpakkingsvrije supermarkt die vaste routes door heel Utrecht rijdt met een zelfontwikkelde bakfiets.

De verpakkingsvrije bedrijven kiezen nu voor een samenwerking in plaats van concurrentie. “We hebben beide bedrijven samengebracht zodat de gezamenlijke expertise zal leiden tot een sterk bedrijf, met vijf super enthousiaste ondernemers”, aldus Laurens Kok van LOOS.

Utrecht had in 2015 de eerste verpakkingsvrije winkel van Nederland. Bag & Buy op de Twijnstraat kreeg veel positieve reacties maar het werd geen succes, na een half jaar sloten de deuren. Volgens de ondernemers van Een Pure Nootzaak en LOOS is de tijd nu wel rijp voor een winkel, ook hebben beide zaken al een uitgebreide vaste klantenkring.

Myrthe Neuman van Een Pure Nootzaak: “De laatste jaren is er heel duidelijk een kentering te zien in de mindset van de klanten. In het begin keken mensen nog raar op als ik zei dat ze hun eigen bakje konden meenemen. Tegenwoordig komt in Utrecht het merendeel met hun eigen verpakkingen.” Door de enthousiaste reacties van hun klanten over een winkel zijn Een Pure Nootzaak en LOOS ervan overtuigd dat het hoog tijd is voor een vaste verpakkingsvrije stek in Utrecht.

Breed aanbod

De winkel van PUUR&LOOS zal een breed aanbod van biologische producten aanbieden. Zowel vers als houdbaar, food als non-food. Eigen meegebrachte verpakkingen kunnen via de tapdispensers en schepbakken gevuld worden. Hierdoor is er minder verspilling omdat de klant zelf bepaalt wat hij nodig heeft.

Maar waar moet de winkel komen? Dat kunnen de ondernemers nog niet definitief zeggen omdat ze nog in onderhandeling zijn. “We willen aan de oostkant van de binnenstad de winkel openen, bijvoorbeeld op de Voorstraat of de Burgemeester Reigerstraat.”