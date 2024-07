Plato verhuist deze week naar voormalig pand van America Today aan Voorstraat in Utrecht

De Utrechtse platenzaak Plato sluit later deze week de deuren van de winkel aan de Voorstraat 35, om ze vervolgens dit weekend weer te openen op de nieuwe locatie. Deze nieuwe locatie is het voormalige pand van America Today aan de Voorstraat 19. “We krijgen ongeveer drie keer zoveel ruimte als nu.”

Plato begon in 1978 aan de Steenweg en verhuisde vijftien jaar geleden naar de Voorstraat. Volgens mede-eigenaar Jeroen Vedder is met name de vraag naar lp’s de afgelopen jaren enorm gestegen. “Vroeger kwamen hier alleen oude mannen voor, maar tegenwoordig zien we heel veel jong publiek. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd van onze klanten met ongeveer twintig jaar is gezakt.”

Het grootste deel van het aanbod van Plato is inmiddels dan ook de lp en deze muziekdragers nemen meer ruimte in dan bijvoorbeeld cd’s. “We moesten steeds nieuwe bakken in de winkel zetten, waardoor het langzamerhand erg vol begon te raken. Ondanks dit was ik niet per se op zoek naar een nieuwe plek, maar toen ik hoorde dat het pand aan de Voorstraat 19 vrijkwam liet ik wel weten interesse te hebben. Eerst dacht ik nog dat het, gezien het aantal vierkante meters, veel te duur zou zijn, maar dat viel reuze mee.”

Podium

Inmiddels wordt er hard gewerkt in het voormalige pand van America Today. Donderdag en vrijdag staat de verhuizing op de agenda, en op die dagen is Plato dan ook gesloten. Zaterdag gaan de deuren op de nieuwe locatie open.

“We hebben dus veel meer ruimte. Hierdoor kunnen we niet alleen meer aanbieden, er is ook meer wandelruimte voor de klanten. Nu is het zo dat de mensen op drukke momenten langs elkaar heen moeten schuiven, dat zal straks niet meer zo zijn. Ook is er een podium in de nieuwe zaak. We moeten nog even kijken hoe we dat kunnen gebruiken. Het is namelijk geen officieel poppodium en we willen de buren ook niet tot last zijn, maar het lijkt mij wel mooi om regelmatig kleinschalige optredens te organiseren.”

Feest

Zaterdag opent Plato om 10.00 uur de deuren op de nieuwe plek. In september is Vedder van plan om dit te vieren. “We zijn heel blij met deze plek. Het is een prachtige locatie met een grote historische waarde. Dat willen we uiteraard vieren, maar dat doen we niet als iedereen op vakantie is.”