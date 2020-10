Pop-up winkel met alleen maar speciaalbier opent eind deze week in Utrecht

Buurtbier.nl, de Utrechtse webshop voor speciaalbier, opent vrijdag een pop-up winkel in de ijssalon van Zomers aan de Laan van Nieuw Guinea. Net als vorig jaar blijft de winkel drie maanden geopend.

De man achter Buurtbier is Gert-Jan Jansen. Hij zegt het spannend te vinden om in deze tijd een fysieke winkel te openen. “Komen er genoeg klanten en ga ik de kosten er wel uithalen?”

Desalniettemin waagt Jansen de stap. Zijn hoofdinkomen verdient hij als gespreksleider en dagvoorzitter op bijeenkomsten en congressen, en dat ligt nu helemaal plat. “Stilzitten is nooit mijn grootste hobby geweest. Vorig jaar was het zo onwijs leuk om de winkel te hebben, dus desinfecterende gel en mondkapjes inslaan en huppakee!”

Bekendheid

Buurtbier is in 2016 opgericht. Het doel achter de webshop was om speciaalbieren van lokale brouwerijen uit Nederland meer bekendheid te geven bij het grote publiek.

“In Nederland worden zoveel prachtige bieren gemaakt door enthousiaste, kleine brouwers. Wij wilden die ruim 600 kleine lokale brouwerijen een podium bieden om die mooie bieren landelijk te promoten en te verkopen.”