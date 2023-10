Rij van tientallen meters bij opening nieuwe kledingwinkel Fashiontiger in Utrecht

Fysieke kledingwinkels schijnen het moeilijk te hebben, maar daar was vrijdagochtend bij de opening van Fashiontiger in Utrecht niks van te merken. Al ruim voor openingstijd stond er een rij van tientallen meters.

De nieuwe kledingwinkel opende vrijdagochtend voor het eerst de deuren aan de Choorstraat in de binnenstad. De winkel is vooral populair bij jonge meiden, die waren dan ook massaal op komen dagen voor de opening.

Fashiontiger is een bedrijf van Bieke Stienstra en opgericht als webshop in 2019. Het kledingbedrijf is sterk gegroeid door de populariteit op sociale media. Op TikTok heeft Fashiontiger meer dan 83.000 volgers. Om een vergelijking te maken, de Bijenkorf heeft zo’n 3.400 volgers, C&A 59.000 en Vero Moda ruim 20.000 volgers. De winkel in Utrecht is de tweede locatie van het kledingmerk, ook in Rotterdam zit een vestiging.