Roberto Gelato en Brothers in Law slaan de handen ineen voor speciaal ijs-bier

De bierbrouwers van Brothers in Law hebben samen met de Utrechtse ijssalon Roberto Gelato een bijzonder biertje gebrouwen: de Gelato IPA. Vrijdag zijn de flesjes te koop in de horeca en in de winkel.