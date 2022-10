Schoenwinkel Telkamp gaat vertrekken uit Choorstraat in Utrecht

De schoenwinkel van de familie Telkamp gaat na 38 jaar vertrekken uit de binnenstad van Utrecht. De winkel aan de Choorstraat staat te huur en is per 1 april 2023 beschikbaar.

Na 37 jaar, in april 38 jaar, aan de Choorstraat is de huur van het pand op nummer 38-40 opgezegd. Na zoveel jaren vindt de eigenaar het welletjes. De familie Telkamp had hier sinds 1985 een winkel voor modeschoenen, maar zal over enkele maanden verdwijnen uit het Utrechtse straatbeeld. De winkel in Woerden blijft nog wel open.

Volgens Van Rossum Makelaardij zijn er al partijen geweest die interesse hebben getoond, maar het is niet duidelijk of daar ook een nieuwe huurder bij zit. De locatie met een verkoopoppervlak van 60 vierkante meter wordt nu aangeboden als winkel. De mogelijkheid bestaat dat een nieuwe huurder het pand een andere bestemming geeft.

De winkel van Telkamp staat van 9 december tot en met 8 januari nog een maand lang in de schijnwerpers, tijdens het project Kleur de Stad. Hierbij worden een maand lang vrolijke kleurplaten op de gevel van het pand geprojecteerd.