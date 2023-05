Sportwinkel Decathlon aan het Vredenburg in Utrecht sluit na 4 jaar alweer de deuren

De vestiging van sportwinkel Decathlon aan het Vredenburg in Utrecht gaat na vier jaar alweer sluiten. De keten heeft dat besloten vanwege de stijging van de huur-, personeel- en energiekosten. Vanaf 14 augustus blijven de deuren van deze vestiging definitief dicht.

Op 16 oktober 2019 opende de Decathlon in het voormalige pand van C&A aan het Vredenburg. Toenmalig wethouder Klaas Verschuure knipte destijds samen met Wouter Mol, medewerker van de keten, feestelijk een lint door.

Nu besluit Decathlon de zaak weer te sluiten. “Door de ontwikkelingen in de markt (stijging huur-, personeels- en energiekosten), zien wij dat het voortzetten van onze missie – sport toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen – met onze vestiging Decathlon Vredenburg, helaas niet langer mogelijk is”, is te lezen op de website van de keten.

Ook in The Wall in Leidsche Rijn heft Decathlon een vestiging. Deze blijft voorlopig wel geopend. Wat er in het pand aan het Vredenburg komt is nog niet bekend.