Supermarkt Coop aan de Croeselaan verbouwt en krijgt keuken voor verse maaltijden

De Coop aan de Utrechtse Croeselaan wordt verbouwd en krijgt een keuken om verse maaltijden te kunnen verkopen. Op maandag 26 oktober gaat de nieuwe winkel open.

Ook in de supermarkt zelf gaan wat dingen veranderen. Zo wordt het assortiment uitgebreid en worden er voorbereidingen getroffen voor zelfscankassa’s. Die kassa’s moeten ‘in de nabije toekomst’ in de winkel komen. Ook komt in de winkel led-verlichting en worden CO2-neutrale koelingen geplaatst.

De nadruk in de nieuwe winkel ligt volgens supermarktmanager Michael Lammers op ‘vers’. “Er is veel aandacht voor lekker en verantwoord eten in de gemoderniseerde winkel. Zo komt er een grote keuken, waar straks dagelijks baguettes vers belegd worden en maaltijden, pizza’s, salades en wraps worden bereid”, zegt hij. De verse maaltijden zijn gedurende de hele dag te koop.

De winkel is sinds 9 oktober dicht en heropent maandag 26 oktober om 15.00 uur de deuren.