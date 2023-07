Supermarkt Plus aan de Voorstraat in Utrecht definitief gesloten

De vestiging van supermarktketen Plus aan de Voorstraat in Utrecht heeft definitief de deuren gesloten. Op grote posters achter de ramen is te lezen dat de winkel vrijdag 30 juni voor het laatst geopend was.

De laatste jaren zijn er steeds meer supermarkten geopend in de binnenstad en omliggende wijken. Denk bijvoorbeeld aan de Albert Heijn aan de Potterstraat, Biltstraat en aan het Vredenburg, maar ook de Jumob in Hoog Catharijne en de Aldi aan de Lange Viestraat. In de Voorstraat zelf is nog een vestiging van Albert Heijn te vinden.

Waarom Plus ervoor heeft gekozen de winkel aan de Voorstraat definitief te sluiten is niet bekend. Ook is nog niet bekend wat gaat gebeuren met het pand aan de Voorstraat. “We zien je graag terug in een van onze Plus winkels”, is te lezen op een poster achter het raam. Daarin wordt verwezen naar de vestigingen van Plus aan de Plantage, Adriaen van Ostadelaan, Croeselaan en Samargdplein.