Supermarkten Albert Heijn en Jumbo openen in Post Neude en Hoog Catharijne

De twee supermarkten Albert Heijn en Jumbo hebben woensdagochtend hun vestigingen geopend in de Utrechtse binnenstad. De Albert Heijn opende in het souterrain van Post Neude en Jumbo opende in een groot pand langs de Catharijnesingel bij Hoog Catharijne.



De levensmiddelenwinkels openden op precies dezelfde dag twee gloednieuwe winkels. De opening van de Albert Heijn markeert de ingebruikname van het voormalige postkantoor aan de Neude. Dit pand is omgebouwd tot Post Neude, naast de grootgrutter komt er ook de bibliotheek en andere winkels.

Tekst gaat verder onder afbeelding

“Het is een prachtig, markant pand dat ook nog eens op een geweldige plek aan de Neude staat”, vertelt supermarktmanager Melissa Schuurman. In de nieuwe winkel, waar ook een cafégedeelte is, gaan ongeveer 150 medewerkers aan de slag. Het merendeel is afkomstig uit andere Albert Heijn-winkels uit de omgeving, de overige medewerkers zijn nieuw.

De Jumbo heeft de deuren geopend in het pand waar voorheen V&D en Hudson’s Bay zaten. Het gebouw zit aan Hoog Catharijne vast. De entree van de supermarkt zit dan ook in het winkelcentrum. Een gedeelte van de winkel is ingeruimd voor La Place waar ook gezeten kan worden om te eten en drinken.

“Ik ben er trots op dat we vanaf nu ook op deze locatie in Utrecht kunnen inspelen op de wensen van de binnenstedelijke klanten”, zei Colette Cloosterman-van Eerd, mede-eigenaar van Jumbo.