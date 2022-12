TK Maxx opent in 2023 een warenhuis in het voormalige pand van H&M aan de Oudegracht in Utrecht

In het voormalige pand van Hennes & Mauritz aan de Oudegracht in Utrecht opent in het voorjaar van 2023 een vestiging van de warenhuisketen TK Maxx. De winkel heeft straks een oppervlakte van 1.800 vierkante meter, verdeeld over drie verdiepingen.

TK Maxx is onderdeel van een groter bedrijf dat 629 winkels in Europa heeft. Als straks de Utrechtse vestiging is geopend, heeft het bedrijf zestien zaken in Nederland.

Volgens het bedrijf kunnen koopjesliefhebbers ‘hun hart ophalen’ in het warenhuis. “Het warenhuis biedt grote merken en designeritems, altijd tot wel 60 procent goedkoper dan de adviesprijs”, aldus TK Maxx.

De komende maanden wordt het voormalige pand van H&M opnieuw ingericht. Met de komst van TK Maxx komen er volgens het bedrijf ook zo’n zeventig banen bij in de stad. “Vacatures zullen worden vervuld door zowel interne als externe kandidaten en door middel van lopende samenwerkingen met het UWV en de gemeente.”