Traiteur en streekwinkel Strovaii opent de deuren aan de Lijnmarkt in Utrecht

Er wordt nog flink verbouwd maar ergens de komende weken moet Strovaii de deuren openen aan de Lijnmarkt in Utrecht. Rob van de Bergh werkte eerder als freelance kok in tientallen horecazaken en wilde altijd al een zaak voor zichzelf. Een restaurant is het niet geworden, maar eten en drinken staan wel centraal bij Strovaii.

De streekwinkel krijgt een ruim assortiment aan delicatessen en andere producten uit stad en streek. Ook komt er een drankenkelder met een selectie Nederlandse wijnen, maar ook Utrechtse bieren, zoals van de Kromme Haring en Vandestreek, en ciders van Elegast en Mister Tree.

Rob: “Maar we hebben ook een keuken dus ik ga dagelijks koken. Er komt een grote vitrine te staan vol met verse maaltijden en hapjes voor ontbijt, lunch, diner, borrel en alle eetmomenten tussendoor. Ook voor een espresso en een croissantje zijn mensen straks welkom.”

Jeroen Brouwer van Makelaardij JB Retail laat weten dat er steeds meer speciaalzaken op de Lijnmarkt de deuren openen. “Winkels als Hop & Stork, Stach, Bond & Smolders en Oil & Vinegar zitten er al jaren. Samen met de gevestigde bistro’s hebben zij de culinaire weg ingezet voor debutanten Zuivelhoeve, Vis-a-Vis en Puccini. Of corona daar een subtitel in verdient of alleen maar een voetnoot, is twijfelachtig. We denken dat het een combinatie van factoren is.”

Traiteur en streekwinkel

De komende tijd wordt het lijstje aangevuld met de Kaasbar Utrecht, sapjeswinkel Juicebrothers en traiteur en streekwinkel Strovaii. Brouwer snapt dat de zaken kiezen voor de Lijnmarkt. Jeroen: “Een winkelier zoekt een straat, die past bij haar identiteit en wat ze wil uitstralen. In het geval van de Lijnmarkt een ambachtstraat met kleine (lokale) speciaalzaken in het historische winkelgebied van Utrecht […].”

Volgens Brouwer leeft de Lijnmarkt weer op door de komst van de speciaalzaken. “Kleine boetiekjes en bistro’s vind je hier meer dan in andere winkelstraten. Dit trekt ook andere soortgelijke winkeliers en restaurants aan. Ook de ligging vlakbij de Dom trekt toeristen aan. Daarnaast zijn de jonge generaties – in een tijd waar alles ‘one click away’ is – op zoek naar authenticiteit, transparantie en kwaliteit.”

De ongeveer honderdvijftig meter lange Lijnmarkt is in de middeleeuwen ontstaan. De straat was onderdeel van handelswijk Stathe waar onder meer ambachten en markten zich vestigden. Elke handelsmarkt had zijn eigen thema. Zo komen de pleinen Vismarkt en Varkensmarkt aan hun naam. Op de Lijnmarkt was vermoedelijk een markthal te vinden waar koren werd verkocht.