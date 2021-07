Twee Utrechtse vestigingen van H&M dicht

Twee Utrechtse vestigingen van kledingwinkel H&M sluiten binnenkort de deuren. Het gaat om winkels aan de Steenweg en de Oudegracht.

De winkel op de Steenweg die verdwijnt is de H&M Men. Klanten kunnen daar nog ongeveer een maandje terecht, want de deuren sluiten in augustus. De vestiging aan de Oudegracht verkoopt dameskleding en kinderkleding. Deze winkel blijft nog tot oktober open.

Voorlopig is nog niet duidelijk wat er in de plaats komt voor de winkels. Dat betekent dat het erop lijkt dat er opnieuw twee panden in het centrum leeg komen te staan. De gemeente Utrecht liet eerder al weten zich zorgen te maken over de leegstand in de binnenstad. Onlangs werd nog een plan gepresenteerd waarmee de leegstand moet worden aangepakt.