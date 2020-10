Tweede Jumbo City van Utrecht opent in november aan de Twijnstraat

Een nieuw filiaal van de Jumbo opent op 25 november aan de Utrechtse Twijnstraat. Net als de winkel in Hoog Catharijne, wordt het een Jumbo City.

Op de plek waar tot voor kort de biologische supermarkt Ekoplaza zat gevestigd, opent op 25 november een nieuwe Jumbo City. Het is in Utrecht het tweede ‘City’-filiaal van de supermarktketen Jumbo. De eerste vestiging met dit concept opende in februari dit jaar in winkelcentrum Hoog Catharijne.

De Jumbo City is bedoeld voor zowel uitgebreide boodschappen als een snelle, verse hap. Dat kan een kant-en-klare salade of een broodje van La Place zijn. Voor de klanten die snel een lunch komen halen, en verder geen grote boodschappen komen doen, komt er speciaal een korte winkelroute.

Ekoplaza

Tot aan begin oktober zat er nog een vestiging van Ekoplaza op deze locatie. Die zou op een andere plek een doorstart maken, maar een nieuw pand is vooralsnog nog niet gevonden. Jumbo neemt het personeel van Ekoplaza over.

Na de sluiting van de Ekoplaza-winkels aan de Zadelstraat en Twijnstraat blijven er nog twee vestigingen over in Utrecht, aan de Nachtegaalstraat en de Amsterdamsestraatweg.