Utrecht Made krijgt winkel aan de Twijnstraat in Utrecht

Het platform Utrecht Made opent binnenkort een winkel aan de Twijnstraat. In de zaak zijn allerlei producten te koop die in de regio zijn gemaakt.

Utrecht Made bestaat als webwinkel al langere tijd. Het platform biedt allerlei producten aan van verschillende makers. Zo is op de website een dichtbundel van Ingmar Heytze, een CD van Meike Veenhoven, een cakevorm die eruitziet als de Domtoren, een muziekdoosje dat het lied ‘Als ik boven op de Dom sta’ speelt en bier van Utrechtse brouwerijen te koop.

Utrecht Made zegt gespecialiseerd te zijn in lokale producten die ervoor zorgen dat mensen trots kunnen zijn op de stad. “Onze missie is de lokale maakcultuur onder de aandacht te brengen bij een groter publiek. […] Utrecht Made hecht veel waarde aan hoge kwaliteit en veel makers zijn bewust bezig met hun ecologische voetafdruk”, is te lezen op de website.