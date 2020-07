Utrecht Made opent vrijdag officieel de deuren aan de Utrechtse Twijnstraat

De winkel van Utrecht Made in de Twijnstraat gaat aanstaande vrijdag officieel open. In de zaak zijn allerlei producten van Utrechtse makelij te vinden.

Utrecht Made verkocht al langer ambachtelijke producten en kunst uit de regio via een webshop. Het assortiment is divers. Zo worden er onder andere kaarsen in de vorm van de Domtoren, lokaal gemaakt zeep, muziekdoosjes, zeefdrukken, keramiek, boeken en bier verkocht.

Met de winkel wil Utrecht Made naar eigen zeggen een podium bieden aan lokale makers. “We willen het consumenten en bedrijven makkelijker en aantrekkelijker maken lokaal te kopen. De lokale maaksector biedt namelijk een concrete oplossing in de transitie naar een duurzamere wereld”, zegt initiatiefnemer Joram Dees.

Ingericht

Een deel van de zaak is ingericht met kunst van lokale makers. In de winkel hangen onder andere werken van Jeroen Krul, Andre Blom, Jules Enneking en Natalja Heybroek.

De afgelopen weken heeft de winkel aan de Twijnstraat al proefgedraaid. Vanaf vrijdag is de zaak dus officieel geopend.