Utrecht telt meer winkels dan vorig jaar: grootste stijging van vier grote steden

De Utrechtse binnenstad mag dan al jaren kampen met veel leegstand, het aantal fysieke winkels in de stad is afgelopen jaar wel toegenomen. Het aantal winkels is afgelopen jaar gestegen met 2,1 procent, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is in vergelijking met de drie andere grote steden de sterkste stijging.

Het aantal winkels in Nederland nam al sinds 2010 elk jaar steeds verder af, maar nu is er dus een kleine stijging te zien. Op 1 januari waren er in heel Nederland 655 winkels meer dan een jaar eerder. In vergelijking met 1 januari 2020 – vlak voordat de coronacrisis uitbrak – is het aantal winkels wel iets afgenomen.

In 57 procent van de Nederlandse gemeenten steeg het aantal winkels afgelopen jaar. De grootste toename was er in Vlieland (18,2 procent) en de grootste afname in Lopik (-8,8 procent). In alle vier de grote steden nam het aantal winkels toe, maar de stijging in Utrecht is het grootst (2,1 procent). In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is de toename respectievelijk 0,3 procent, 1,2 procent en 1,5 procent.

Kledingwinkels

Volgens het CBS telt Nederland vooral veel kledingwinkels. Toch verkopen de winkels die er vorig jaar bijkwamen geen kleding. Landelijk kwamen er vooral winkels bij die voedsel verkopen. Het aantal winkels dat brood, banket en zoetwaren verkoopt, steeg met 4,7 procent het meest, gevolgd door supermarkten en winkels in overige voedingsmiddelen (beide 4,4 procent).

Overigens is het aantal winkels niet in elke sector toegenomen. Het aantal boekwinkels en kantoorboekhandels daalde juist hard, met respectievelijk 8,1 en 7 procent. De afname van het aantal boekwinkels in Nederland was in 2021 zelfs groter dan in de drie voorgaande jaren samen. Ook schoenenwinkels en verkopers van communicatieapparatuur, computers en software verdwenen uit de winkelstraten.