Utrechtse House Modernes krijgt eerste kassaloze ALDI van Nederland

Een primeur voor Utrecht: in House Modernes aan de Lange Viestraat komt een ALDI zonder kassa’s. Het is de eerste ALDI-vestiging in Nederland die volledig kassaloos is.

ALDI maakte vrijdag bekend in Utrecht te gaan experimenteren met een kassaloze winkel. Boodschappen doen gaat in de winkel met een speciale app en sensoren in de schappen. Die sensoren registreren welke boodschappen mensen in hun winkelwagentje leggen. Bij het verlaten van de winkel wordt automatisch contactloos afgerekend met de app.

Volgens ALDI hoeft voor die techniek geen gebruik te worden gemaakt van gezichtsherkenning of andere privacygevoelige kenmerken. Gezichtsgegevens worden volgens de supermarktketen dan ook gelijk gefilterd en niet verwerkt. Het systeem, ontworpen door de startup Trigo, gebruikt alleen de bewegingen die de klant en het artikel maken.

De winkel in House Modernes opent begin volgend jaar de deuren en wordt de eerste kassaloze ALDI van Nederland. Eerder experimenteerde Albert Heijn al met een kassaloze winkel in Zaandam, maar die winkel was veel kleiner dan de ALDI in Utrecht.

De winkel in House Modernes wordt 500 vierkante meter groot en dat maakt deze proef met een kassaloze winkel de grootste ooit. Het gaat voorlopig om een test die een jaar duurt.