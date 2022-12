Van pop-up naar nieuwe, grotere locatie: Stek voor je Plek verlaat Hardebollenstraat in Utrecht

Stek voor je Plek in de Hardebollenstraat in hartje Utrecht was vrijdag voor de laatste keer geopend. De winkel, waar je terechtkunt voor stekjes, planten, vintage meubels en potten, gaat verhuizen naar een nieuwe plek in de stad. Na ruim twee jaar beginnen de eigenaren op een grotere locatie. Waar dat precies zal zijn, houden ze nog even geheim.

Vandaag worden de laatste rekjes en lampen van de muur gehaald en spullen ingepakt. Tot 12.00 uur konden mensen nog langskomen voor de laatste plantjes en potjes.

Het is de bedoeling dat de winkel ergens in maart de deuren opent op hun nieuwe stek, zegt Margot Noordam. Zij en haar vriend, Taco, begonnen in oktober 2020 met de zaak. “Het begon met een pannenkoekenplant, zoals bij zovelen”, vertelde Margot toen aan DUIC.

“Toen ik eenmaal door had hoe leuk het was, want ik kon van één plant zes planten maken, ben ik me er echt in gaan verdiepen. Hoe werkt stekken precies en met welke planten kan het? Het werd een beetje een uit de hand gelopen hobby.”

Wc zonder stofzuigers

In eerste instantie begon de winkel een paar maanden als pop-up, maar al gauw ging en beviel het zo goed dat Margot en Taco besloten door te gaan met de zaak. En nu gaan ze dus verhuizen.

“We kijken enorm uit naar een groter pand”, zeggen ze. “Met opslagruimte, met ruimte voor workshops en andere evenementen, met ruimte voor personeel, en een wc waar geen voorraad en stofzuigers hoeven te staan.”