Veel Utrechtse winkels in binnenstad passen openingstijden aan of sluiten de deuren

Meerdere winkels in de Utrechtse binnenstad en Hoog Catharijne passen winkeltijden aan of sluiten de deuren. Door de coronacrisis zijn er maar weinig klanten op de been en lopen de inkomsten fors terug.

Enkele grote ketens sluiten de deuren de komende tijd volledig. Zo ging de Bijenkorf in het hele land al dicht en sloot ook de IKEA de deuren. De ketens sluiten omdat de veiligheid en gezondheid van de klant en de medewerkers niet meer voldoende kan worden gegarandeerd.

Andere winkels in de binnenstad passen de openingstijden aan. Het Centrummanagement Utrecht adviseert winkeliers om de openingstijden aan te passen van 12.00 uur tot 17.00 uur. Dan is er de meeste kans op klanten volgens centrummanager Jeroen Roose-van Leijden.

“Wij zien wisselend beleid. Veel internationale ketens hebben besloten de deuren te sluiten, maar zelfstandige ondernemers zijn eigenlijk wel vaak open. Elke klant is er voor hen natuurlijk één”, aldus Roose-van Leijden. “Anderen stoeien met de mogelijkheid tot werktijdverkorting en wij zeggen: als je dat overweegt probeer dan in ieder geval openingstijden van 12.00 uur tot 17.00 uur aan te houden.”

Het CMU probeert verder te ondersteunen waar het kan. “We kijken of we alle initiatieven die ondernemers hebben kunnen bundelen en hopen dat we daarmee veel aandacht kunnen genereren. Verder is het goed om alvast na te denken over wat er straks allemaal gaat gebeuren.” Eerder stuurde de organisatie al een brief aan de Utrechtse gemeenteraad waarin gevraagd wordt ondernemers in het centrum bij te staan en te ondersteunen.

Hoog Catharijne

In Hoog Catharijne zijn ook meerdere grote en kleine winkels gesloten. Marketingmanager Eline Zweerink: “Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. De horeca is daarom gesloten, maar Hoog Catharijne houdt in ieder geval voorlopig de deuren open.”

“We zien wel dat winkels op basis van eigen of internationaal beleid besluiten om dicht te gaan. Zo gaan de Zara, Berschka en de WE niet meer open voorlopig. Ook de Primark blijft vandaag gesloten.”