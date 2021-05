Veganistische supermarkt in Utrechtse wijk Lunetten na drie maanden weer gesloten

De veganistische supermarkt die eind februari werd geopend in de Utrechtse wijk Lunetten gaat weer sluiten. Natascha de Rooij, eigenaar van Vmarkt, had een tijdelijk huurcontract en toen er opeens een huurder kwam die de ‘volle mep’ wilde betalen besloot ze te vertrekken.

De Rooij was lang bezig om haar Vmarkt in Utrecht te openen. In juni 2019 startte ze een crowdfunding om geld op te halen. Toen eenmaal het streefbedrag binnen was ging ze aan de slag in een deel van een pand aan de Amsterdamsestraatweg. Na een jaar van verbouwen besloot de eigenaar opeens dat hij het hele pand wilde opknappen. Dat betekende dat De Rooij er weer uit moest.

Uiteindelijk vond ze een ander pand aan de Zevenwouden in Lunetten, waar ze eind februari van dit jaar haar Vmarkt opende. Deze locatie was kleiner dan het gebouw aan de Amsterdamsestraatweg, waardoor ze geen lunchroom kon openen. Iets wat De Rooij altijd graag wilde doen.

Arnhem

Na bijna drie maanden open te zijn geweest, sluit de Vmarkt in Utrecht definitief de deuren. De Rooij zegt zich te willen focussen op haar supermarkt in Arnhem. “Het is lastig om twee winkels tegelijkertijd te managen. Daarnaast heeft de Vmarkt in Arnhem meer potentie. Het pand is groter waardoor er meer mogelijkheden zijn en het ligt in het centrum.”

De Rooij sluit het niet uit dat er in de toekomst nog een Vmarkt naar Utrecht komt. “Ik wil eerst van Arnhem een succes maken en dan nadenken of Utrecht weer een optie is. Dit hoofdstuk is in ieder geval gesloten, maar het boek is nog niet uit.”