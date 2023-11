Verbod op alcoholverkoop na 22.00 uur bij supermarkten binnenstad Utrecht blijft van kracht

Het blijft verboden voor de supermarkten in de binnenstad van Utrecht om na 22.00 uur alcohol te verkopen. Dat laat de gemeente weten. Een jaar geleden werd deze regel ingevoerd, waarna de Boons en Albert Heijn tot 00.00 uur open mochten blijven. Het verbod op alcoholverkoop werd ingevoerd om overlast te voorkomen.

Boon’s Markt aan de Ganzenmarkt en de Albert Heijn in Post Utrecht waren lang de aangewezen supermarkten in de binnenstad voor mensen die later op de avond boodschappen wilden doen. Maar vorig jaar kwam daar tijdelijk een einde aan. De gemeente twijfelde namelijk of de zogenoemde nachtontheffing niet voor te veel overlast zorgde. Er waren namelijk meldingen over overlast binnengekomen.

Doordat de winkels tijdelijk geen nachtontheffing hadden moesten ze om 22.00 uur dicht, dit tot ongenoegen van klanten, de ondernemers en een deel van de gemeenteraad. De gemeente ging vervolgens in gesprek met de winkeliers en er werd overeengekomen dat ze weer open mochten, maar dat er geen alcohol verkocht mag worden na 22.00 uur.

Nu een jaar later is de maatregel bekeken en besloten dat die verlengd gaat worden. De winkels mogen tot 00.00 uur open zijn en na 22.00 uur stopt de verkoop van alcohol. Zowel politie als handhavers hebben laten weten dat de overlast is afgenomen nadat het verbod op alcoholverkoop na 22.00 uur is ingevoerd.