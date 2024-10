Voorlopig geen grote nieuwe supermarkt op Utrecht Science Park

Er lijkt voorlopig geen grote nieuwe supermarkt te komen op het Utrecht Science Park. De Universiteit Utrecht heeft onderzoek gedaan, maar er is geen geschikte plek gevonden voor een tijdelijke winkel. Wel gaat de Spar uitbreiden.

Er wordt al vele jaren gesproken over een nieuwe supermarkt op het Utrecht Science Park (USP). De huidige Spar University wordt met zijn 400 vierkante meter als te klein ervaren en het aanbod als te beperkt gezien.

Het is ook de wens van zowel de Universiteit Utrecht, studenten en de gemeente Utrecht om op termijn een grotere supermarkt op het USP te huisvesten. Maar voorlopig is het niet aan de orde. Er is onderzoek gedaan naar verschillende potentiële locaties, maar die vallen vanwege meerdere redenen allemaal af.

De huidige Spar gaat wel uitbreiden. De winkel zal uiterlijk in het eerste kwartaal van 2025 worden verbouwd en het verkoopoppervlak wordt uitgebreid met bijna 100 vierkante meter.

Hierdoor zal het assortiment worden vergroot en zal er meer worden ingespeeld op de behoeftes van studenten, ook qua prijsstelling. Samen met studenten(verenigingen) worden brainstormsessies georganiseerd om ervoor te zorgen dat de verbouwing aansluit bij de wensen van de doelgroep.

2028

In de toekomst komt er wel mogelijk nog een andere grote supermarkt. Dat zal de huidige lichting studenten niet meer meemaken. Het is namelijk een optie om de vestiging van de zo gewenste supermarkt mee te nemen in de plannen voor de toekomstige nieuwbouw op de plek waar nu nog het Langeveldgebouw staat. De sloop van dat gebouw staat gepland in 2028.