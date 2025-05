100 jaar atletiek en triatlon in Overvecht: ‘Alle voetjes van de vloer’

In de rubriek Utrechts Verenigingsleven maken we kennis met een van de vele verenigingen uit de stad. Utrecht heeft verenigingen in allerlei soorten en maten, de hoogste tijd om die eens te leren kennen.

Het is een van de grootste atletiekverenigingen van Nederland: Hellas Utrecht. Op verschillende locaties in de stad is Hellas al 100 jaar aan het sporten. De vereniging bestaat uit de afdelingen atletiek, triatlon en recreatief lopen. Het jubileum wordt uitgebreid gevierd met onder meer een reünie. Ze hopen daar ook oud-leden weer te zien.

Hellas Utrecht is opgericht op 28 augustus 1925. Komende zomer staat er rond die datum dan ook van alles op het programma. Zo is er op 30 augustus een reünie voor leden en iedereen die ooit lid is geweest. “Iedereen mag komen”, zegt Bas de Kruyff, een van de leden. Op 30 augustus is er ook een groot ‘Hellas 100 Feest’ voor de leden, waarschijnlijk in De Helling. Bas kijkt ernaar uit. “Dan gaan alle voetjes van de vloer.”

Binnenkort, op 19 juni, organiseert Hellas ook een Domtoren-loop. De naam zegt het al: bij die loop worden alle 465 treden van de Domtoren beklommen. Ook is er onder meer een triatlon bij de Strijkviertelplas en een fietspuzzeltocht.

‘Het Femke Bol-effect’

“Ons thuishonk is hier in Overvecht”, zegt Bas. Er wordt getraind op verschillende locaties. Naast de baan op de Franciscusdreef is dat ook op de atletiekbaan Prinses Amaliapark, atletiekbaan Maarschalkerweerd en een kleinere atletiekaccommodatie in Houten. Ook wordt er in de winter in de atletiekhal van sporthal Galgenwaard getraind. Daarnaast zijn er ook trainingen in het park of bos.

Sinds 1991 is Hellas naast een atletiekvereniging ook een triatlonvereniging. “Die laatste is inmiddels de grootste van Nederland”, zegt Bas. Hellas telt in totaal ruim 1700 leden, schat Bas. “We hebben veel jeugd en veel nieuwe aanwas. Dat noemen we het ‘Femke Bol-effect’. Zij deed het zo goed op de Olympische Spelen. Kinderen en jongeren denken: dat wil ik ook.”

Dafne Schippers

Bij Hellas zijn er naar eigen zeggen ‘genoeg sportieve helden’. Zo begon Dafne Schippers toen ze negen was bij Hellas met atletiek. De tweevoudig wereldkampioen hing twee jaar geleden haar atletiekschoenen aan de wilgen.

Op de site van de vereniging zijn nog meer namen te vinden: “Corrie Bakker is tot dusver de eerste en enige Helleen die (mede) in het bezit is geweest van een wereldrecord (4x100m), gelopen op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico. Door de jaren heen heeft Hellas veel nationale topatleten afgeleverd en zelfs een aantal die behoorden tot de wereldtop, zoals Nol Wellerdieck, Rob Druppers, Jacqueline Poelman, Patrick van Balkom, Luc Krotwaar, Ester Goossens, Koen Raymaekers, Karin Ruckstuhl, Timothy Beck, Bert van Vlaanderen.”

‘Praatje tijdens het rennen’

Samen met zijn trainingsgroep traint Bas een paar keer per week. Ze houden zich bezig met wegatletiek. “Het is een fijn niveau. Je treft mensen waar je je aan op kunt trekken. Iedereen vindt het leuk om de sport te beoefenen en is daar serieus mee bezig.” Het is een individuele sport, maar zo voelt het niet, vindt Bas. “Tijdens het rennen heb je ook een praatje.”

Op 18 mei staat de Utrecht Marathon op het programma. Zelf doet hij niet mee, maar meerdere bekenden van de vereniging wel. De route komt pal langs zijn huis in Houten. “Ik ga een groot spandoek ophangen en ze aanmoedigen. Dat zal niet te missen zijn.”