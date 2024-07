25 jaar Utrecht Skate Parade: ‘De avond duurt maar twee uurtjes, maar dat zijn wel de leukste uurtjes’

Je hebt de optocht misschien wel eens door de stad zien skaten: de Utrecht Skate Parade. Honderden mensen skaten iedere vrijdagavond vanaf begin mei tot eind september mee met de gratis tocht door en rond de stad. Onder begeleiding van een dj, die staat te draaien op een muziekwagen vooraan, volgen een route van 25 kilometer. Bestuurslid Silvana Riphagen is inmiddels elf jaar met veel plezier betrokken bij dit evenement. Samen met de andere vrijwilligers stippelt zij onder andere de routes uit en skate ze mee als verkeersregelaar.

Hoe is de Utrecht Skate Parade begonnen?

“Het is 25 jaar geleden begonnen. In 1999 ontstond het doordat een groep vrienden op vrijdagavonden samen gingen skaten. Sommige vrijwilligers zijn al vanaf het begin betrokken bij Utrecht Skate Parade.”

Wat komt er allemaal bij kijken bij de organisatie van deze avonden?

“Het is voor ons niet één avond, want het begint voor ons het weekend ervoor al. Dan zoeken de route uit. Die moet namelijk met de gemeente en de politie worden afgestemd. De route wordt vervolgens door een aantal vrijwilligers een keer gereden, om te kijken of er bijvoorbeeld geen wegwerkzaamheden zijn of andere bijzonderheden. Gedurende de week wordt de route verder afgestemd.”

“Verder speelt het weer een belangrijke rol. Dit seizoen is het tot nu echt dramatisch slecht. Daarnaast zijn er per vrijdagavond ongeveer 35 verkeersregelaars nodig. In totaal bestaat onze vrijwilligersgroep uit ongeveer 100 mensen, onder wie verkeersregelaars, EHBO’ers, fotografen, chauffeurs, dj’s en mc’s. De avond duurt maar twee uurtjes, maar dat zijn wel de leukste uurtjes. Daar doe je het allemaal voor.”

Is Utrecht uniek met het organiseren van de Skate Parade?

“Ik denk wel dat het een uniek evenement is. Er zijn wel andere night skates in Nederland, maar die hebben een stuk minder deelnemers. Bij ons zijn dat er iedere week ruim 400. Ook vinden die meestal niet zo vaak plaats.”

Wat vind je er zo leuk aan?

“Het is een hechte en behulpzame groep vrijwilligers, die openstaat voor nieuwe mensen. Elk jaar komen er ook nieuwe mensen bij en vertrekken er een aantal. Hetzelfde geldt voor de deelnemers. Je ziet wekelijks bekende gezichten, maar spreekt ook weer nieuwe mensen. Naast een sportief evenement, is het ook vooral een sociaal evenement.”

Hoe en wanneer skatete je voor de eerste keer mee in Utrecht?

“Samen met een vriendin deed ik jaren geleden een paar keer mee, nadat iemand ons erover had getipt. Toen we 18 waren, wilden we wat meer sportieve uitdaging. We gingen helpen als verkeersregelaars: ‘blokkers’. Dan moet je wat sneller kunnen skaten dan als deelnemer. Sindsdien rij ik mee als verkeersregelaar. Ik woon nu in Rosmalen, maar kom nog steeds ieder weekend terug om mee te skaten.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Na afloop van elke vrijdagavond drinken we met een grote groep vrijwilligers altijd een drankje bij de Potdeksel. Dat is ook een van onze sponsoren. We mogen daar met onze skates zitten en de auto’s die meerijden staan daar voor geparkeerd. Aan het einde van het seizoen is daar ook de vrijwilligersbarbecue.”

Wat is je lievelingsplek om te skaten in Utrecht?

“Ik vind routes wat verder buiten de stad altijd erg leuk, zoals die over de Gele Brug bij de Douwe Egberts-fabriek. Op de brug kan je dan je topsnelheid weer wat aanscherpen. Ik kijk altijd uit naar de eerste keer van het seizoen over de brug. Maar ook de route naar Kasteel de Haar is een mooie. Dat zijn plekken waar je niet elke week komt.”

Heb je een mooie herinnering aan skaten in Utrecht?

“Toen de Vuelta startte in Utrecht, twee jaar geleden, mochten we met Utrecht Skate Parade de route van de ploegentijdrit rijden. We kwamen over wegen waar we normaal gesproken niet overheen komen. Dat gaf een extra sensatie.”

Utrecht is…

“…een stad met afwisselende skateroutes voor iedereen.”

Iedere tocht duurt van 20.00 uur tot ongeveer 22.15 uur, altijd met een pauze. De verzameltijd is om 19.45 uur op het Lucasbolwerk.