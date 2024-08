Aanvaller Lidberg verruilt FC Utrecht voor Duitse Darmstadt 98

FC Utrecht heeft aanvaller Isac Lidberg verkocht aan SV Darmstadt 98, een club die uitkomt in de 2. Bundesliga. De 25-jarige Zweed had nog tot 2028 een contract in Utrecht, maar vervolgt zijn carrière desondanks in Duitsland.

FC Utrecht en SV Darmstadt 98 hebben een akkoord gesloten over de afkoop van het doorlopende contract van Lidberg. Volgens VI levert de verkoop van Lidberg FC Utrecht tegen de 1 miljoen euro op.

De Zweed debuteerde vorige zomer in het shirt van FC Utrecht en speelde in totaal 22 officiële duels. Hij scoorde daarin vijf keer. “Deze zomer is er veel interesse op gang gekomen voor Isac, waaronder SV Darmstadt 98”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. “Wij hebben met die club een passende oplossing gevonden voor het nog doorlopende contract van Isac, die we bedanken voor zijn inzet voor FC Utrecht en succes wensen in het vervolg van zijn loopbaan.”