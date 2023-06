Aanvaller Ole Romeny (22) naar FC Utrecht

Voetbalclub FC Utrecht krijgt er een nieuwe aanvaller bij: Ole Romeny komt transfervrij over van FC Emmen. De 22-jarige aanvaller is voor drie seizoenen vastgelegd.

De jonge Romeny begon bij de voetbalclub DVOL in het dorp Lent, dat in de buurt ligt van zijn geboortestad Nijmegen. Op 11-jarige leeftijd kwam hij terecht bij NEC. Hij doorliep daar de jeugdopleiding en debuteerde in 2018 in het betaald voetbal. Bij de Nijmeegse club kwam de aanvaller in 77 officiële duels in actie. In seizoen 2020/2021 werd Romeny verhuurd aan Willem II.

Na het Tilburgse Willem II keerde de voetballer toch weer terug bij NEC, om vervolgens na een half jaar naar FC Emmen te gaan. Dit seizoen was hij met 11 treffers de topscorer van de eredivisieclub uit Emmen. Vanwege een aflopend contract bij het degraderende FC Emmen kan Ole Romeny transfervrij de overstap maken naar FC Utrecht. De speler heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij de Utrechtse club.

‘Ambitieuze speler’

“Ole is een speler met veel creativiteit en techniek, die deze eigenschappen het afgelopen seizoen heeft kunnen koppelen aan rendement”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. “Hij is een ambitieuze speler en wil zichzelf graag ontwikkelen. Wij hebben het vertrouwen dat er nog veel rek in zijn kwaliteiten zit en gaan hem helpen bij het zetten van de volgende stappen in zijn ontwikkeling. Ole kan op meerdere plekken in de voorhoede uit de voeten en we zijn blij dat hij ons van extra offensieve stootkracht voorziet vanaf het komende seizoen.”

FC Utrecht maakte maandag 12 juni al bekend dat het Engelse talent Adrian Blake is binnengehaald. Ook Mats Seuntjes van RKC Waalwijk komt vanaf volgend seizoen bij de Utrechtse club spelen.